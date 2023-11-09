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1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

50年熊貓外交結束…若美中和緩 熊貓可能再來美國嗎？

編譯徐薏茹／綜合8日電
名叫「梵星」的三歲公熊貓目前旅居荷蘭。(美聯社)
名叫「梵星」的三歲公熊貓目前旅居荷蘭。(美聯社)

華府國家動物園(National Zoo)的三隻大熊貓添添(Tian Tian)、美香(Mei Xiang)和小奇蹟(Xiao Qi Ji)於8日下午被送上專機離美，返回中國，標誌著50年「熊貓外交」的結束；國會山莊報(The Hill)報導，國家動物園暗示，大熊貓可能回歸。

國家動物園生物保護協會主任史密斯(Brandie Smith)表示：「隨著大熊貓計畫結束，我們仍致力於保育這一物種，並期待繼續與我們的中國同事合作。」

他稱：「這是令人高興的時刻，因為這是大熊貓保育計畫50年來成功的又一步，希望也是另外一個50年的開始。請明白大熊貓的未來是光明的，我們仍致力於我們的計畫，並期待在熊貓可以返回華府時與大家一同慶祝」。

根據美聯社報導，中國透過「合作研究計畫」 (cooperative research programs)出借65隻熊貓至19個國家，旨在保護這一物種；熊貓通常在年老時返回中國，或者在國外出生的幼崽於三歲或四歲時送回中國。

大熊貓離開國家動物園之際，全美其他動物園的熊貓也正紛紛送返中國；加州聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)的大熊貓於2019年返回中國，今年稍早田納西州曼菲斯(Memphis)的熊貓也已返回。

這意味著美國僅剩亞特蘭大動物園(Atlanta Zoo)還有大熊貓，但其租賃協議將於明年到期。

一些外交政策專家指出，美國愈來愈多大熊貓離開可能反映了中國與部分西方國家政府的緊張關係升溫。

喬治城大學亞洲研究教授、前白宮國家安全會議亞洲事務主任韋德寧(Dennis Wilder)向美聯社表示，這一模式可稱為「懲罰性熊貓外交」(punitive panda diplomacy)。他認為中國可能「試圖發送一個信號」，並指出近幾年美中之間一系列緊張情勢加劇的情況。

然而美中雙方近期似乎均釋出欲緩和緊張局勢的跡象，拜登總統與中國國家主席習近平可能於本月稍晚在加州會面。

在南韓誕生的熊貓雙胞胎10月23日公開徵名結果公布，分別被取名為「睿寶」和「輝寶...
在南韓誕生的熊貓雙胞胎10月23日公開徵名結果公布，分別被取名為「睿寶」和「輝寶」。牠們的媽媽是2016年自中國抵韓，今年７月生娩的「愛寶」。(美聯社)
第一隻在台灣出生的中國熊貓圓圓，今年7月在台北動物園吃蛋糕，度過10歲生日。(美...
第一隻在台灣出生的中國熊貓圓圓，今年7月在台北動物園吃蛋糕，度過10歲生日。(美聯社)

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