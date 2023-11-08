俄州公投通過墮胎權入州憲 拜登稱是民主勝利

俄州選民公投決定要將保障墮胎權寫入州憲，支持團體大聲歡呼。（美聯社）

俄亥俄州 選民7日在地方選舉普選投票中，通過公投議題，將取得墮胎 護理的權利納入州憲；這是自聯邦最高法院去年6月推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)、撤銷對女性的墮胎保護近17個月內，墮胎權倡導者的另一場重大政治勝利。

俄州選民7日也投票通過將娛樂大麻合法化 ，成為美國第24個大麻合法化的州。

肯塔基、維吉尼亞、密西西比、俄亥俄等州7日舉行選舉，除了民選公職人員之外，墮胎、娛樂大麻合法化、香菸稅收如何使用等各州公投議題結果如何，成為2024年大選觀察指標，其中又以俄亥俄州是否將對婦女的墮胎權保護列入州憲法更是指標的焦點。

7日的選舉結果，讓民主黨陣營士氣大振，總統拜登和副總統賀錦麗均發表聲明表示歡迎。

華爾街日報報導，對於2024年總統大選而言，墮胎權是最具影響力的議題之一，俄亥俄州選民對州憲納入墮胎權保障的投票結果，全國矚目。一年多前，最高法院推翻1973年保障墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，後來在堪薩斯州、肯塔基州等共和黨執政的「紅州」，紛紛出現限縮墮胎權的提案，不過在公投時都被選民否決。

基督教美德中心主席貝爾在投票前發表反對墮胎立場，但俄州選民決定將保障墮胎權入憲。（美聯社）

「羅訴韋德案」遭推翻後，墮胎權倡議團體在紅州捍衛婦女墮胎權的努力過程中，俄亥俄州堪稱最艱辛的一役。倡議團體在政治立場明顯傾向共和黨的俄州，積極推動州憲納入生育自主權條款的「第一號議題」(Issue 1)公投，包括決定墮胎在內，如此策略是第一次在「紅州」出現。當胚胎可於子宮之外獨立生存(fetal viability)之後，也就是妊娠22周至24周之間，俄州則可禁止墮胎，孕婦生命或健康面臨危險時則例外。

美聯社7日晚間報導，根據哥倫布市(Columbus)、克里夫蘭初步開票結果，保障墮胎權議納入州憲的同意票明顯超過反對票，這兩個城市政治立場傾向自由派；華盛頓郵報則說在開了64%選票下，贊成列入州憲的選票已超過55.7，反對票為44.3%。

一名俄州反墮胎選民難掩失望。（美聯社）

住在俄州斯特本市(Steubenville)的26歲手機公司零售業務夏琳‧麥可(Shaylynn Michael)說，兒子是在「羅訴韋德案」被推翻後不久生下的。她說，從自身經驗來看，無法想像萬一懷孕時因健康問題有生命危險，卻無法為了保命而墮胎，下場將是如何，「對於自己身體所做的決定，我認為別人無權置喙」。

俄州選民7日投票通過同意娛樂大麻合法化，允許年滿21歲者購買、擁有、種植大麻，但要額外課徵10%的稅。目前全美有23州已通過娛樂大麻合法。

科羅拉多州選民7日也表決提案包括修改地產稅(property tax)、允許州政府保留香菸稅盈餘；德州選民表決水力基礎建設預算、州立公園預算及天然氣發電廠預算等。