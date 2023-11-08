力挺德桑提斯 愛阿華州長：川普無法打敗拜登

愛阿華州州長雷諾茲（左）表態支持德桑提斯（右）。（美聯社）

共和黨 愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)6日宣布全力支持佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)成為共和黨2024年總統候選提名人，另稱前總統川普 無法打敗民主黨的拜登總統，對此德桑提斯表示感謝；德桑提斯競選陣營正設法不讓川普在愛州黨團初選「大獲全勝」；川普回嘴表示，雷諾茲的政治前途完了。

福斯新聞網(Fox News)報導，雷諾茲在德桑提斯6日的造勢大會上表示，假如下次選舉沒選對，是無法讓國家恢復正軌的。

雷諾茲再表示，因此共和黨必須竭盡全力，確保做出正確選擇，不僅要選出真能贏、打敗拜登的人，還要找一個有技巧、決心的總統，可以扭轉國家日復一日見到的混亂。

愛阿華州州長雷諾茲（左二）表態支持德桑提斯（右二）。（美聯社）

雷諾茲稱讚德桑提斯在佛州對新冠疫情的反應措施；佛州逆勢而上，讓學校、其他企業維持開放，設限最少；雷諾茲表示「自由派及媒體雖咬著他(德桑提斯)不放，他仍站穩立場」。

雷諾茲再表示，川普政府讓佛奇(Anthony Fauci)帶頭因應疫情，只有德桑提斯有勇氣說「佛州不要」；雷諾茲顯然批評川普主政下的白宮。

在造勢會前，「第因摩紀事報」(Des Moines Register)才報導，雷諾茲談到川普時表示，她認為川普無法獲勝。

德桑提斯接著上台感謝雷諾茲的支持，形容雷諾茲為全國最偉大州長之一，捍衛大家都支持的保守派價值。

愛阿華州就總統選舉而言角色吃重，其黨團選舉半個世紀來都在共和黨初選率先舉辦。取得雷諾茲背書支持後，德桑提斯陣營據說把全副心思，放在不讓川普在愛阿華「大獲全勝」。

美聯社報導，德桑提斯的高級謀士勾勒出讓他贏得共和黨提名之道，在一張給心思未定全國金主網的備忘錄上指出，若是他能讓川普不在愛州大勝，就能進而在媒體及政治上取得動能，轉往新罕布夏州初選時沛然莫之能禦，進而暴露出川普的政治弱點，鼓舞共和黨全國「不挺川普」、「既投川普也可投其他陣營」的選民。

川普則上自己社媒Truth Social平台表示，德桑提斯及雷諾茲這兩個極為不忠的人湊在一起，倒是奇觀，兩人可忠於彼此，因為再沒別人要他們了。雷諾茲已自絕政治前途，「讓美國再度偉大」(MAGA)運動不會再支持她。