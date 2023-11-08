我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

選民質疑拜登 有錢援烏卻搞不定學貸豁免

記者顏伶如／綜合報導
愈來愈多人質疑拜登是否能夠打贏明年大選。（路透）
愈來愈多人質疑拜登是否能夠打贏明年大選。（路透）

最新民調顯示拜登總統在五個決戰州支持度落後前總統川普，國家廣播公司新聞網(NBC News)7日報導，拜登選情全面告急，民主黨陣營焦慮感浮上檯面；民主黨民調專家伍德伯里(Terrance Woodbury)便說，從民調研究焦點團體(focus groups)當中聽到年輕選民及非裔選民意見得知，拜登必須清楚說明為何美國要花大筆經費援外。

伍德伯里舉例說，不少年輕選民及非洲裔選民質疑，拜登政府搞不定學生貸款豁免，卻可以金援烏克蘭，沒有預算可以為各地學校投資，卻有辦法送錢到中東。伍德伯里指出，選民的疑慮與政治立場無關，純粹希望政府優先把國內的問題處理好，然後才去援助外國。

華盛頓郵報則指出，某些民主黨人士擔心，各種政治警訊紛紛出現，卻遭拜登團隊忽略，團隊成員還說，距離大選還有將近一年，現在的民調結果意義不大。

拜登的減免學貸政策遭到最高法院否決，年輕人感受很深，認為拜登政府不斷援外，卻又搞...
拜登的減免學貸政策遭到最高法院否決，年輕人感受很深，認為拜登政府不斷援外，卻又搞不定國內政策。（美聯社）

「黑人選民很重要基金會」(Black Voters Matter Fund)共同創辦人阿爾布萊特(Cliff Albright)說，許多人基本上誤解了非裔選民在2020年選舉表達的意見。他說，其實非裔選民對拜登沒有深切支持，也沒有熱情，「我們是很務實的，我們知道他最有勝算能贏川普」。

阿爾布萊特說，拜登上台之後的政策已讓許多非裔選民認清現實，特別是年輕選民，學貸便是其中一例，還有拜登全力支持以色列。拜登推出的學貸豁免計畫被最高法院打回票。

阿爾布萊特指出，雖然許多非裔選民在2024年還是會投票給拜登，但如果拜登競選團隊沒有加強與選民互動，某些選民最後可能不願投票。

報導指出，拜登競選團隊最近耗資2500萬元購買選舉廣告，包括鎖定非裔、拉丁裔選民的廣告。

華盛頓郵報報導，拜登競選團隊發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)發表聲明說，距離大選還有一年所做預測，通常到了一年之後都會有改變。他舉例說，前總統歐巴馬2012年選舉、民主黨2022年期中選舉，選前一年的民調數字與後來投票結果都不一樣。

拜登 非裔 民調

上一則

力挺德桑提斯 愛阿華州長：川普無法打敗拜登

下一則

路透民調：拜登支持率掉至39% 創今年4月以來新低

延伸閱讀

地方選舉／拜登前助理 當選羅德島州首位非裔國會眾議員

地方選舉／拜登前助理 當選羅德島州首位非裔國會眾議員
拜登力勸內唐亞胡休戰3天 爭取釋放10至15名人質

拜登力勸內唐亞胡休戰3天 爭取釋放10至15名人質
最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」

最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」
路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選