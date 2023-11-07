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緊張關係有望緩解？美防長下週印尼出席論壇 傳尋求與中防長場邊會談

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
國防部長奧斯丁。（新華社）
國防部長奧斯丁。（新華社）

美國和中國有意緩和緊張關係之際，美國國防部資深官員今天表示，國防部長奧斯丁正尋求下週到印尼出席安全論壇時，與中國對口官員進行場邊會談。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這名官員告訴一小群記者，五角大廈已經要求與中國防長在雅加達進行會談。奧斯丁（Lloyd Austin）預定16日出席東協防長擴大會議（ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus），中國也可望派代表團。

這名官員表示，美國國防部「仍然確信美國和中國開啟軍事溝通管道的重要性，包括最高層之間」、「我們在印太各地的盟友和夥伴對此同表關切」。

然而，李尚福10月24日遭到免職後，中國目前沒有防長，使得此事更形複雜。分析家對於中國能否於下週論壇前任命新防長表示懷疑。

上述美國官員表示：「準確說法是，部長已經提出與中國國防部長進行會談的建議。是否有意派國防部長出席會議，對中國而言會是個問題。」

五角大廈提出美中防長會談的時間點就在華府和北京「原則上」同意美國總統拜登和中國國家主席習近平11月中在舊金山召開高峰會之後。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫柏（Zack Cooper）表示，奧斯丁可能想要跟中共中央軍事委員會兩位副主席張又俠和何衛東其中一人舉行會談。軍委副主席在中國共產黨內位階高於防長。

張又俠上個月在中國的軍事外交盛會北京香山論壇上扮演事實上的國防部長角色，他在開幕式中致詞並且與俄羅斯防長蕭依古（Sergei Shoigu）舉行會談。

庫柏說：「由於李尚福遭到免職，我不會意外美國官員會力促會見更高階對口官員。尤其考量到拜登和習近平預定很快會進行會談，五角大廈會想要以此作為嘗試與中國國防高層會談的籌碼。」

喬治城大學美中全球議題對話倡議（Initiative for U.S.-China Dialogue on Global Issues）資深研究員韋德寧（Dennis Wilder）說：「如果對話對象是諸如張又俠那樣的軍委副主席，五角大廈將會樂見，因為他們在中國軍方比部長權力更大。」

國防部 五角大廈 奧斯丁

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