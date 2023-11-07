出現異音不同調？國務院備忘錄外洩 抨擊拜登對以色列政策

以色列7日轟炸加薩走廊南部的甘尤尼斯後，一名巴勒斯坦消防員站在濃煙之中。（Getty Images）

政治新聞網站POLITICO獨家取得的一分異議渠道電文（Dissent Memo）顯示，國務院 人員對拜登 政府處理以哈戰爭的方式，提出激烈批評，主張華府理應公開批評以色列 。

根據6日的報導，這分備忘錄坦承以色列有「合法的權利與義務」，對哈瑪斯10月7日跨境攻擊尋求正義，但也主張「迄今的人命損失程度無法令人接受」。作者提出了2項主要要求，一是美國支持停火，二是向以色列私下與公開發出的訊息應力求平衡，包括公開批評以軍戰術與巴勒斯坦人所受待遇，這類談話美方過往基本上傾向不公開。

文件指出，美國私下與公開訊息之間的差異，「導致區域公眾感覺，美國是一個偏頗與不誠實的參與者。對美國的全球利益而言，說好聽點是不會促進，說難聽點是有所傷害」。

電文作者同時指出，「我們必須公開批評以色列違反了國際規範，例如未能將進攻行動限縮到合法軍事目標。當以色列支持屯墾者暴力與非法強占土地，或針對巴勒斯坦人使用過度武力，我們必須公開傳達，此舉有悖於我們的美國價值，以色列不能為所欲為」。

這分備忘錄註記為「敏感但非機密」，一名看過的匿名國務院職員表示，作者是2位曾在中東工作過的中階職員。目前不清楚多少人簽了名，或者是否與何時提交到國務院異議渠道（Dissent Channel），即職員可以表明政策分歧的管道，也不清楚文件是否進行了修改。

國務院拒絕就備忘錄進行評論。

報導認為，這分備忘錄的訊息表明，美方外交官對拜登總統處理中東危機的方法日益喪失信心。根據記者和數名國務院職員的交流及其他報導，該文件反映了許多外交官的感受，在中層與基層尤其如此。如果這類內部分歧深化，可能讓拜登政府更難制定中東政策。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點