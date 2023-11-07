我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州議會提案 擴大仇恨犯罪定義

提前投票 紐約市不到2%選民參加

出現異音不同調？國務院備忘錄外洩 抨擊拜登對以色列政策

編譯周辰陽／即時報導
以色列7日轟炸加薩走廊南部的甘尤尼斯後，一名巴勒斯坦消防員站在濃煙之中。（Getty Images）
以色列7日轟炸加薩走廊南部的甘尤尼斯後，一名巴勒斯坦消防員站在濃煙之中。（Getty Images）

政治新聞網站POLITICO獨家取得的一分異議渠道電文（Dissent Memo）顯示，國務院人員對拜登政府處理以哈戰爭的方式，提出激烈批評，主張華府理應公開批評以色列

根據6日的報導，這分備忘錄坦承以色列有「合法的權利與義務」，對哈瑪斯10月7日跨境攻擊尋求正義，但也主張「迄今的人命損失程度無法令人接受」。作者提出了2項主要要求，一是美國支持停火，二是向以色列私下與公開發出的訊息應力求平衡，包括公開批評以軍戰術與巴勒斯坦人所受待遇，這類談話美方過往基本上傾向不公開。

文件指出，美國私下與公開訊息之間的差異，「導致區域公眾感覺，美國是一個偏頗與不誠實的參與者。對美國的全球利益而言，說好聽點是不會促進，說難聽點是有所傷害」。

電文作者同時指出，「我們必須公開批評以色列違反了國際規範，例如未能將進攻行動限縮到合法軍事目標。當以色列支持屯墾者暴力與非法強占土地，或針對巴勒斯坦人使用過度武力，我們必須公開傳達，此舉有悖於我們的美國價值，以色列不能為所欲為」。

這分備忘錄註記為「敏感但非機密」，一名看過的匿名國務院職員表示，作者是2位曾在中東工作過的中階職員。目前不清楚多少人簽了名，或者是否與何時提交到國務院異議渠道（Dissent Channel），即職員可以表明政策分歧的管道，也不清楚文件是否進行了修改。

國務院拒絕就備忘錄進行評論。

報導認為，這分備忘錄的訊息表明，美方外交官對拜登總統處理中東危機的方法日益喪失信心。根據記者和數名國務院職員的交流及其他報導，該文件反映了許多外交官的感受，在中層與基層尤其如此。如果這類內部分歧深化，可能讓拜登政府更難制定中東政策。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 國務院 拜登

上一則

澤倫斯基邀訪烏克蘭遭川普拒絕 「現在是拜登政府跟他打交道」

延伸閱讀

澤倫斯基邀訪烏克蘭遭川普拒絕 「現在是拜登政府跟他打交道」

澤倫斯基邀訪烏克蘭遭川普拒絕 「現在是拜登政府跟他打交道」
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選
丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國
專家憂…非裔鐵票生鏽 不投川普也不願挺民主黨

專家憂…非裔鐵票生鏽 不投川普也不願挺民主黨

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」
金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」

金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」