我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

墮胎議題、兩黨觀感…多州今地方選舉 結果將成2024大選風向球

記者顏伶如／綜合報導
許多州今天舉行地方公職的普選，被視為2024年總統大選的前哨戰，兩黨都不敢輕忽。（美聯社）
許多州今天舉行地方公職的普選，被視為2024年總統大選的前哨戰，兩黨都不敢輕忽。（美聯社）

包括俄亥俄、維吉尼亞、新澤西、肯塔基、密西西比、紐約等州7日將舉行全州及地方選舉，選民投票結果被認為是2024年大選趨勢的觀察指標；「國會山莊報」(The Hill)分析，選民對於墮胎、犯罪、教育等重大議題有何看法，對兩大主要政黨觀感又是如何，都將反映在這幾州的選舉結果。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)與共和黨籍密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)，7日都面臨連任考驗；民主黨陣營及墮胎權倡議團體則希望將保護婦女墮胎權益納入俄亥俄州州法；維吉尼亞州、新澤西州選舉將決定州議會由哪一黨掌控。

維州→共和黨攻議會多數

維吉尼亞州州議會選舉中，最受矚目的是拜登總統在2020年大選勝出，但後來卻被共和黨籍維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)在州長選舉攻下的選區。楊京今年為共和黨州議員選舉積極輔選，他的「維吉尼亞精神政治行動委員會」(Spirit of Virginia PAC)光是在2023年第三季就募得700多萬元選舉獻金。

楊京被視為可能問鼎白宮的明日之星，如果這次選舉能領導共和黨同時拿下維州州參議會、州眾議會多數，全國知名度和政治實力都將加分。

美國廣播公司(ABC)報導，拜登總統則透過「民主黨立法機構競選委員會」(Democratic Legislative Campaign Committee)為維吉尼亞州的民主黨候選人固票。

俄州→墮胎權納州憲公投

根據俄亥俄州州州法，妊娠22周以下墮胎為合法，但保守派法官居多數的俄州高等法院，去年一度讓禁止妊娠六周以上的法令生效。俄州選民將在7日選舉裡決定是否修改州憲，讓保障婦女墮胎權益納入州憲條款。

肯州、密州→州長拚連任

美聯社報導，2016年、2020年大選川普都在肯塔基州勝出，貝希爾面臨共和黨對手是獲得川普背書的州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)。卡麥隆曾任參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)助理。卡麥隆如果當選，將成為1865年至1877年之間「美國重建時期」(Reconstruction)以來，肯塔基州第一位共和黨籍非洲裔州長。

密西西比州長瑞維斯的連任選舉，遇到的民主黨對手普里斯萊(Brandon Presley)則是搖滾傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的堂弟。

墮胎議題成為俄亥俄州和維吉尼亞州的辯論焦點，俄州選民將決定是否修改州憲規範墮胎。...
墮胎議題成為俄亥俄州和維吉尼亞州的辯論焦點，俄州選民將決定是否修改州憲規範墮胎。圖為俄州反墮胎團體的文宣。（Getty Images）

維吉尼亞州 共和黨 俄亥俄州

上一則

川普民事詐欺案出庭喊「審理不公」 法官怒嗆：這裡非政治秀場

延伸閱讀

維州參眾議員選舉今登場

維州參眾議員選舉今登場
共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格 史考特還差臨門一腳

共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格 史考特還差臨門一腳
烏克蘭是否2024舉行總統大選 澤倫斯基：時機不對

烏克蘭是否2024舉行總統大選 澤倫斯基：時機不對
多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球

多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣

當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？