墮胎議題、兩黨觀感…多州今地方選舉 結果將成2024大選風向球

許多州今天舉行地方公職的普選，被視為2024年總統大選的前哨戰，兩黨都不敢輕忽。（美聯社）

包括俄亥俄、維吉尼亞、新澤西、肯塔基、密西西比、紐約等州7日將舉行全州及地方選舉，選民投票結果被認為是2024年大選趨勢的觀察指標；「國會山莊報」(The Hill)分析，選民對於墮胎、犯罪、教育等重大議題有何看法，對兩大主要政黨觀感又是如何，都將反映在這幾州的選舉結果。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)與共和黨 籍密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)，7日都面臨連任考驗；民主黨陣營及墮胎權倡議團體則希望將保護婦女墮胎權益納入俄亥俄州 州法；維吉尼亞州 、新澤西州選舉將決定州議會由哪一黨掌控。

維州→共和黨攻議會多數

維吉尼亞州州議會選舉中，最受矚目的是拜登總統在2020年大選勝出，但後來卻被共和黨籍維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)在州長選舉攻下的選區。楊京今年為共和黨州議員選舉積極輔選，他的「維吉尼亞精神政治行動委員會」(Spirit of Virginia PAC)光是在2023年第三季就募得700多萬元選舉獻金。

楊京被視為可能問鼎白宮的明日之星，如果這次選舉能領導共和黨同時拿下維州州參議會、州眾議會多數，全國知名度和政治實力都將加分。

美國廣播公司(ABC)報導，拜登總統則透過「民主黨立法機構競選委員會」(Democratic Legislative Campaign Committee)為維吉尼亞州的民主黨候選人固票。

俄州→墮胎權納州憲公投

根據俄亥俄州州州法，妊娠22周以下墮胎為合法，但保守派法官居多數的俄州高等法院，去年一度讓禁止妊娠六周以上的法令生效。俄州選民將在7日選舉裡決定是否修改州憲，讓保障婦女墮胎權益納入州憲條款。

肯州、密州→州長拚連任

美聯社報導，2016年、2020年大選川普都在肯塔基州勝出，貝希爾面臨共和黨對手是獲得川普背書的州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)。卡麥隆曾任參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)助理。卡麥隆如果當選，將成為1865年至1877年之間「美國重建時期」(Reconstruction)以來，肯塔基州第一位共和黨籍非洲裔州長。