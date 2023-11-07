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兩黨爭奪3大權力機構主導權 2024將見1世代來最激烈競爭

記者張聲肇／綜合報導
拜登（左）的選情不佳，歐巴馬時代的選戰操盤手公開呼籲拜登考量大局，由其他人接棒。（美聯社）
拜登（左）的選情不佳，歐巴馬時代的選戰操盤手公開呼籲拜登考量大局，由其他人接棒。（美聯社）

華爾街日報6日指出，2024年的大選可能是一世代以來兩黨競逐國會眾院、參院和白宮三大「選票定勝負」權力機構主導權最激烈的一次。

回顧歷史，這是極罕見的情況，因為1995年前，民主黨掌控眾院40年，平均優勢超過80席，位居參院多數黨也從1954年直到1980年，但今年民主黨參院多數黨和共和黨眾院多數黨的地位都搖搖欲墜；民調顯示，明年白宮爭奪戰，兩黨票數將極為接近。

華爾街日報報導，民主黨1954年起，連續數十年在眾院掌穩定多數地位的優勢，在當今政治局勢下很難再出現。1994年，共和黨逆轉小勝後，比少數黨多80席的絕對多數歷史就不再重演了。2022選後，共和黨也僅以九席優勢居多數，這是2000年以來差距最小的一次。立場中立的「庫克政治報告」(Cook Political Report)說，如今，眾院成為「寸土必爭」之地。

參院也躲不過這種趨勢，過去50年來主導權兩黨易手比眾院更頻繁不說，待改選或補選的席次又不多，民主黨或共和黨要取得絕對多數席次，不怕對方祭出「費力把事拖」阻礙立法招數的機會幾乎為零。

民主黨在1960和1970年代，在參院還能呼風喚雨，共和黨1980和1994兩度取得主導權，但贏對手的席次，遠不如民主黨主導時期。

2000年兩黨50-50席平分秋色，此後兩黨都沒超過55席，只有2008年例外；庫克報告說，明年選舉，民主黨的兩席優勢岌岌可危；目前共和黨在參院掌握49席，民主黨48席，加上傾向民主黨的三個無黨籍參議員，民主黨微占兩席上風。

總統選舉根據選舉人票決勝負，勝出者贏的幅度，其實沒有選舉人票所顯示的那麼大，華爾街日報認為明年決定哪黨人選入主白宮的州，只有六到八個；而共和黨只要能夠在一兩個選區搶下民主黨席次，就能變成參院多數黨；同理，民主黨從共和黨地盤攻下六席，就能主導眾院。

民主黨 共和黨 眾院

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