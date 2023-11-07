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專家憂…非裔鐵票生鏽 不投川普也不願挺民主黨

編譯廖振堯／綜合6日電
非裔始終是民主黨的支持族群，但根據最新民調非裔對拜登的經濟表現失望，鐵票很可能生鏽。（美聯社）
非裔始終是民主黨的支持族群，但根據最新民調非裔對拜登的經濟表現失望，鐵票很可能生鏽。（美聯社）

非裔選民長期以來一直是民主黨的鐵桿票倉，更是贏得總統大選的推手之一，但目前兩者關係似乎更加疏遠，許多人認為原因在於民主黨及拜登總統無所作為或方向錯誤；專家擔心就算非裔選民不轉向川普，也不願意再投給民主黨。

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新聯合民調對亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達、威斯康辛、賓州的登記選民進行調查，發現22%的非裔選民表示明年大選將支持川普，71%的非裔選民將支持拜登；支持川普的非裔男性比率較高，達27%；女性的比率為17%。

丕優研究中心(Pew Research Center)的資料顯示，川普2016年僅贏得全國非裔選民的6%、2020年拿下8%，因此支持率的變化十分驚人；且近半個世紀以來，共和黨總統候選人從未贏得超過12%的非裔選票。

非裔選民們受訪表示，他們認為拜登政府在一些最重要的優先事項上幾乎沒有任何進展，包括學貸減免、房價、警察問責制度等。

喬治亞州一名商業顧問、牙買加籍的凱倫‧萊特(Karen Wright)表示她一直支持民主黨，認為這是移民的最佳選擇，但現在她覺得拜登沒有兌現在移民議題上的競選承諾，也擔心民主黨的「非異性戀者」(LGBTQ)政策太過火，像是課本過於露骨。有些人擔心拜登比較關注外交，而非國內的通膨等問題；紐時民調中80%非裔選民將拜登政府的經濟表現評為一般或糟糕。

另有選民表示，儘管川普曾發表對非裔社區的攻擊性言論、又面臨多項刑事指控，但他們仍願意支持川普，這反映出他們極度不滿拜登及民主黨。曾擔任歐巴馬民調專家的貝爾切(Cornell Belcher)雖然懷疑會有這麼多非裔選民轉向川普，但更擔心的是投票率低落或根本不投票。

一些民主黨策略家承認，搖擺州的悲觀數字並不限於非裔選民，還延伸到了民主黨的鐵票倉地區。他們警告，拜登競選團隊必須採取措施鞏固其地位，特別是在非裔、拉丁裔和年輕選民族群。

非裔 拜登 民主黨

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