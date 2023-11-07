我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

「墮胎權效應」延續？俄亥俄州、維吉尼亞州普選測試

編譯陳韻涵／綜合6日電
墮胎議題在此次地方選舉中成為主要辯論焦點，包括維吉尼亞州和俄亥俄州，選舉結果可能影響到該州對於墮胎准否的政策。圖為維州的反墮胎團體。（美聯社）
墮胎議題在此次地方選舉中成為主要辯論焦點，包括維吉尼亞州和俄亥俄州，選舉結果可能影響到該州對於墮胎准否的政策。圖為維州的反墮胎團體。（美聯社）

美國最高法院2022年6月推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德」(Roe v. Wade)判例，將是否允許墮胎的決定權下放各州政府後，支持人工流產的人士轉為防守立場，把錢花在倡議刀口，推動州層級的保障措施，並拉抬了民主黨候選人的聲勢；俄亥俄州與維吉尼亞州7日的普選將檢驗這項加分效應能否延續到2024年總統大選。

華爾街日報報導，人工流產預料會是2024年大選的核心議題，至少六州呼籲選民考慮人工流產的合法性，其中亞利桑納州的選舉結果可能是掌控白宮與參院的關鍵。 

最高法院2022年6月對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)做出廢止聯邦維護墮胎權的裁決後，接著推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」，將決定權下放各州政府，16個共和黨執政的州議會隨即頒布禁令或嚴格的限制措施，另有五州交由選民決定，其中包括共和黨選民占多數但支持墮胎權的肯塔基州與堪薩斯州。 

計畫生育協會(Planned Parenthood)執行長艾萊克西絲‧麥克吉爾‧江森(Alexis McGill Johnson)表示，人工流產將主導近期選舉，不同於通膨和國會共和黨內訌，「人們通常不會忘記權利何時被剝奪」。

去年期中選舉，人工流產不僅推了民主黨一把，同時提振墮胎權倡議人士與候選人的信心；而反墮胎機構則難以推廣吸引選民的政治訊息，明年可用的募款總額僅略多於1億元。 

保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)總裁瑪裘莉‧丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)說：「我們從不擅長州層面，我國高度多元，各州決定其人工流產規範不僅合理，也是時斷時續的繁瑣過程。」

對墮胎維權人士而言，這是迄今最艱難的一役，畢竟這是道案判決遭推翻後，他們首次嘗試在更保守的州保護終止妊娠的權利。

反墮胎者則認為，裁決一年多後，選民的熱情已消退。

墮胎議題在此次地方選舉中成為主要辯論焦點，包括維吉尼亞州和俄亥俄州，選舉結果可能...
墮胎議題在此次地方選舉中成為主要辯論焦點，包括維吉尼亞州和俄亥俄州，選舉結果可能影響到該州對於墮胎准否的政策。圖為維州的反墮胎團體。（美聯社）

墮胎 共和黨 民主黨

上一則

川普紐約庭訊5看點 時而嘲諷時而誇大

下一則

兩黨爭奪3大權力機構主導權 2024將見1世代來最激烈競爭

延伸閱讀

共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格 史考特還差臨門一腳

共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格 史考特還差臨門一腳
多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球

多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球
內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑
北卡墮胎新法上路 墮胎率大減

北卡墮胎新法上路 墮胎率大減

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣

當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？