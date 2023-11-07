「墮胎權效應」延續？俄亥俄州、維吉尼亞州普選測試

墮胎議題在此次地方選舉中成為主要辯論焦點，包括維吉尼亞州和俄亥俄州，選舉結果可能影響到該州對於墮胎准否的政策。圖為維州的反墮胎團體。（美聯社）

美國最高法院2022年6月推翻1973年保障婦女墮胎 權的「羅訴韋德」(Roe v. Wade)判例，將是否允許墮胎的決定權下放各州政府後，支持人工流產的人士轉為防守立場，把錢花在倡議刀口，推動州層級的保障措施，並拉抬了民主黨 候選人的聲勢；俄亥俄州與維吉尼亞州7日的普選將檢驗這項加分效應能否延續到2024年總統大選。

華爾街日報報導，人工流產預料會是2024年大選的核心議題，至少六州呼籲選民考慮人工流產的合法性，其中亞利桑納州的選舉結果可能是掌控白宮與參院的關鍵。

最高法院2022年6月對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)做出廢止聯邦維護墮胎權的裁決後，接著推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」，將決定權下放各州政府，16個共和黨 執政的州議會隨即頒布禁令或嚴格的限制措施，另有五州交由選民決定，其中包括共和黨選民占多數但支持墮胎權的肯塔基州與堪薩斯州。

計畫生育協會(Planned Parenthood)執行長艾萊克西絲‧麥克吉爾‧江森(Alexis McGill Johnson)表示，人工流產將主導近期選舉，不同於通膨和國會共和黨內訌，「人們通常不會忘記權利何時被剝奪」。

去年期中選舉，人工流產不僅推了民主黨一把，同時提振墮胎權倡議人士與候選人的信心；而反墮胎機構則難以推廣吸引選民的政治訊息，明年可用的募款總額僅略多於1億元。

保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)總裁瑪裘莉‧丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)說：「我們從不擅長州層面，我國高度多元，各州決定其人工流產規範不僅合理，也是時斷時續的繁瑣過程。」

對墮胎維權人士而言，這是迄今最艱難的一役，畢竟這是道案判決遭推翻後，他們首次嘗試在更保守的州保護終止妊娠的權利。