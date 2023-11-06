財政部：財長葉倫9至10日將與中國國務院副總理何立峰會面

美國財長葉倫預定9~10日在舊金山會見中國國務院副總理何立峰（右），這是兩人7月在北京會面時的合影。 （美聯社）

財政部 6日表示，財長葉倫 本周9~10日將在舊金山會見中國國務院副總理何立峰，凸顯欲在美國主辦的APEC領導人峰會之前，深化全球兩大經濟體之間剛剛起步的經濟對話。

路透報導，財政部表示，這場預定於11月9~10日舉行的會議，還將召開由美國財政部、中國財政部和央行於10月啟動的新經濟和金融論壇。

葉倫7月已首次與何立峰會面，當時她訪問北京，試圖穩定不斷惡化的美中關係。

拜登 政府定11月11~17日接待APEC部長和領導人，美國總統拜登計劃在這次峰會期間與中國國家主席習近平會面。

報導指出，一位美國財政部高階官員淡化了「葉何會」將產生具體「成果」的想法，表示這不是「我們以物易物」的「政策貿易」情況。

但這位官員表示，葉倫的一個關鍵目標是更加了解新的美中經濟溝通管道將如何運作，以及如何確保這個管道不易受到衝擊，並補充說，雙方的互動將會更加頻繁。

葉倫還熱衷於討論，中國官員正在考慮採取哪些措施來支持其經濟，以及什麼情況可能會改變北京的政策路徑。

由於各界日益擔心中國將向美國和全球市場傾銷更多產品，預計葉倫將警告何立峰，不要對中國國有企業進行大規模補貼、並將美國企業拒之門外。