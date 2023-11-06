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逆轉勝「最偉大球員」台灣桌球好手林昀儒首奪WTT冠軍盃

記者曾思儒、編譯陳韻涵／綜合報導
台灣桌球好手林昀儒5日在進WTT法蘭克福冠軍賽中，擊敗世界排名第三的中國名將馬 龍，奪下冠軍。(新華社)
台灣桌球好手林昀儒5日在進WTT法蘭克福冠軍賽中，擊敗世界排名第三的中國名將馬 龍，奪下冠軍。(新華社)

台灣22歲桌球好手「小林同學」林昀儒5日在「世界桌球職業大聯盟」(WTT)法蘭克福冠軍賽一路過關斬將，首度打進冠軍賽層級決賽就高捧金盃，他在最後一役對戰中國「傳奇」馬龍逆轉勝，迎接生涯最高層級金盃。

四強賽擊敗世界排名第二

林昀儒這次征戰在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽，男單前兩輪連續擊敗德國選手後，八強賽遭遇到日本20歲選手張本智和(Harimoto Tomokazu)，以3比1勝出，四強賽更是一舉突破世界排名第二的中國名將王楚欽那關，終止對戰四連敗。

無懼滿場紅海「GOAT」標語

世界排名12的林昀儒在爭冠最後一哩路，前一天先逆轉勝擊敗世界排名第二王楚欽，5日接著面對國際公認稱為「有史以來最偉大(Greatest Of All Time)GOAT」、世界排名第三、兩度獲得奧運金牌的中國「傳奇」馬龍 ；面對比賽現場多數手持紅色「GOAT」標語，支持馬龍的觀眾；林昀儒毫無懼色，從第一局開始，就帶給馬龍極大壓力。

連趕四局打敗「中國傳奇」

林昀儒在年紀相差超過一輪的「世代對決」演出「逆轉勝」，輸掉首局後連趕四局，後三局都在「丟士」中搶下，最終以7比11、11比7、13比11、12比10、12比10奪勝，再度擦亮「沉默刺客」招牌。

WTT系列賽分成四級，林昀儒去年和今年都曾在挑戰賽等級奪冠，本周再打進等級更高的法蘭克福冠軍賽決賽。

世界桌球職業大聯盟(World Table Tennis，簡稱WTT)是由國際乒聯2019年8月創立的聯盟，分成WTT系列賽和WTT支線賽，WTT系列賽又分成WTT世界盃決賽、WTT大滿貫、WTT冠軍賽和WTT挑戰賽共四個級別，在德國舉行的WTT法蘭克福站屬於一年八站的冠軍賽。

林昀儒賽後接受大會訪問時，難掩心中喜悅表示：「非常開心能夠贏下比賽，馬龍是世界上最偉大球員，我就是以放開去拚的心態去打。」

35歲的馬龍生涯集滿奧運、世錦賽、亞錦賽、亞運等所有大賽金牌，且是桌壇完成所有大賽冠軍「大滿貫」史上第一人，但他也是生涯首次打進WTT系列賽決賽。

林昀儒坦言感覺「不可思議」，「沒想到可以這樣贏下比賽」；頒獎典禮上，林昀儒和馬龍自拍，留下難得合影。

林昀儒(左)5日在WTT法蘭克福冠軍賽男單決賽，力克中國名將馬龍(右)，賽後兩人...
林昀儒(左)5日在WTT法蘭克福冠軍賽男單決賽，力克中國名將馬龍(右)，賽後兩人自拍。(WTT微博)

22歲第一座WTT冠軍金盃

22歲的林昀儒曾在9月的阿拉木圖挑戰賽男單封王，WTT這座冠軍不僅是他本季男單第二冠，也是WTT首冠。

林昀儒和馬龍過去也曾數度交手，馬龍取得九勝三敗的優勢，包括最近一次、今年9月亞錦賽四強賽奪勝，但今年4月WTT新鄉冠軍賽16強兩人碰頭時，林昀儒以局數3比1奪勝，本月5日再度扳倒強敵，迎接生涯最高層級金盃。

林昀儒 德國 奧運

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