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6關鍵州 拜登民調輸川普5州 選民質疑他年齡大 政策錯誤

編譯潘勛、記者顏伶如／綜合報導
前總統川普若代表共和黨競選總統，目前紐約時報最新民調顯示，川普在六個搖擺的關鍵州中，大幅領先尋求連任的民主黨總統拜登。(路透)
前總統川普若代表共和黨競選總統，目前紐約時報最新民調顯示，川普在六個搖擺的關鍵州中，大幅領先尋求連任的民主黨總統拜登。(路透)

前總統川普(左)若代表共和黨競選總統，目前紐約時報最新民調顯示，川普在六個搖擺的...
前總統川普(左)若代表共和黨競選總統，目前紐約時報最新民調顯示，川普在六個搖擺的關鍵州中，大幅領先尋求連任的民主黨總統拜登。(美聯社)

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)5日公布最新民調指出，在2024年大選最具關鍵影響的六個搖擺州裡，拜登總統在其中五州的民調都落後前總統川普；拜登年事已高讓選民感到不放心，大多數選民也不滿意拜登處理經濟、外交政策及移民等議題的表現。

拜登落後4到10個百分點

民調顯示，川普在亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達和賓州的登記選民之間，支持度都超越拜登，領先幅度在4到10個百分點之間。六個關鍵搖擺州裡，拜登只在威斯康辛州民調贏過川普，勝出幅度為2個百分點。

縱觀拜登2020年都拿下的六個戰場州，目前他的支持率在44%到48%。

當年投他如今2╱3不滿他

民調發現登記選民對拜登施政不滿，是六個搖擺州民調的普遍結果，絕大數受訪民眾說，拜登政策讓個人利益受損。統計結果顯示，2020年力挺拜登的多族裔背景、多代同堂家庭，如今支持度下降；2020年拜登大勝的人口族群裡，如今高達三分之二表示，美國發展方向是錯誤的。

白人男性2：1偏好川普

30歲以下的選民青睞拜登更甚川普者只達一個百分點，另外，拜登在拉美裔選民的領先幅度下降到只剩個位數；拜登在都市地區的優勢，只有川普在鄉村地區領先幅度的一半。白人女性雖仍支持拜登，但白人男性以二比一的幅度偏好川普；近幾年讓民主黨斬獲甚大的性別優勢逆轉過來。

非裔選民向來是民主黨鐵票，但民調顯示，在目前六個搖擺州的非裔登記選民中，支持川普達22%，這麼高的比率在現代總統選舉中，對共和黨候選人為前所未見。

總計起來，川普在內華達州領先10個百分點、喬治亞六個、亞利桑納五個、密西根五個、賓州五個；拜登在威斯康辛領先兩個百分點。

愈是搖擺州 拜登愈落後

族裔在兩大政黨間有逐漸、重新站隊的跡象，殊值一提；愈是多元的搖擺州，拜登落後的幅度愈大，而且在六州當中，他只在白人選民最多的州才領先。

民調顯示，拜登與川普一樣，兩人都極不受歡迎。只是，大多數認為國家走上錯誤方向的選民，愈是大聲說出他們對拜登感到失望。

賓州53歲男性選民、變電站專家的魏斯(Spencer Weiss)表示，拜登領導下，世界分崩離析；他表示自己2020年投給拜登，但現在支持川普，話雖如此仍有保留，「我希望見到一個我認為足可擔當國家正面模範的領導人。至少我認為困局、險境發生時，川普能快速思考並有所反應」。

拜登 川普 民調

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