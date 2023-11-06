對以哈衝突立場不一 拜登連任團隊出現分歧

加薩難民在戰爭中受到嚴重的壓力和創傷。(美聯社)

拜登 總統的2024年連任選戰隊團隊因為以哈戰爭的立場，目前陷入分裂動盪，有些認為白宮教唆、不道德地攻打巴勒斯坦人，但另些人則相信，拜登道德澄澈，保護以色列 不受恐怖分子之害；拜登仰仗民主黨 全國代表大會(DNC)操盤其連任選戰，不料DNC暴露出民主黨裡，更大的世代及政治裂痕。

Axios網站報導，民主黨的分裂主要是黨內年紀較長人士支持以色列，而較年輕進步派更同情巴勒斯坦人的苦難。

10月7日，巴人好戰組織哈瑪斯(Hamas)突襲以色列，殺害1400人，以色列反擊加薩地區，巴方衛生部宣稱，已造成9000多人喪生；美國民主黨的分裂於是暴露出來。

一些DNC的員工對以色列反擊戰的規模、造成的傷亡感到垂頭喪氣，其中一位表示，拜登斷然支持以色列，他們考慮辭職。

要求匿名的高階DNC人員表示，拜登總統把自己2000年選戰視為「拯救國家靈魂戰役」，但現在看起來政府為了自己的靈魂都在奮戰；他表示，支持大規模殺戮巴人平民，除了不道德之外，看不出有什麼其他東西。

DNC主席哈理森(Jaime Harrison)聲明表示，拜登持續展現無與倫比的領導能力與道德澄徹，「以色列有權保護自己不受恐怖攻擊，不受哈瑪斯不間斷的威脅所擾」。

哈里森指出，拜登呼籲加薩戰事「出於人道而暫停」，但並非停火，「大力推動給加薩人民的人道濟助，同時保護平民性命」。

知情人士透露，有些DNC員工表示，民主黨草根金主打電話、寫電郵來，對拜登政府的政策感到光火，令他們心神不寧。

DNC拒絕對員工、支持者、金主之間的不滿發表評論。

DNC高階黨工表示，2024選戰周期儼然成為漫長、煎熬的一役，拜登所作所為讓選戰變得愈發困難。

哈芬頓郵報(Huffington Post)率先報導說，51名DNC幕僚聯名致函全代會高層，表示「我們覺得，DNC有這個道德責任，籲請拜登總統公開呼籲停火」。這批幕僚寫道，為以色列平民遭遇殘忍攻擊、不可測量的人命損失，感到震驚、心碎，但也為成千上萬在以色列政府軍反擊戰中喪生的巴人平民感到悲傷。