川弱拜上、拜弱川上？ WSJ：美陷政治惡性循環

選民對2024大選重複2020年川普與拜登對決，感到毫無選擇而失望。(Getty Images)

華爾街日報5日分析，拜登 與川普 在今年總統大選再次對決，是許多美國選民最擔心的結果，但距離2024年大選剩下一年的現在，隨著拜登政治實力衰退、川普身陷多項刑事起訴，兩黨對立已讓美國政治卡在惡性循環，兩人似乎難逃二度交手的命運。

80歲的拜登是美國史上最高齡的現任總統，預料將可順利獲得民主黨提名於2024年角逐連任。然而，年事已高卻不斷引發外界質疑，拜登對於美國經濟、俄烏戰爭、以巴戰爭的處理方式則讓不少民眾感到挫折。77歲的川普在共和黨初選一馬當先，但許多中間派人士及獨立選民則對川普曾經企圖推翻2020年大選結果以及目前有多項訴訟纏身表無法茍同。

報導指出，拜登與川普極可能在美國社會彌漫不滿的氛聞底下，在2024年大選再次交鋒，彼此較量如何處理通貨膨脹、墮胎權、美國在動盪世局應該扮演何種角色等問題。由於競爭非常激烈，選舉勝負最終將由大約六個搖擺州的極少數選民決定，如果有獨立候選人或第三黨候選人加入戰局，大選結果恐將因此改變。

6個搖擺州中，川普在5州領先。(註：誤差區間四捨五入、(資料來源：紐約時報 整理、製表：編譯陳韻涵)

共和黨內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)代表選區兩黨勢均力敵。他說，2020年大選時，選區許多選民並不是投票 支持拜登，而是投給川普或投票為了反對川普。

展望2024年大選，貝肯說，川普上一次面臨的挑戰迄今仍在，「民眾不喜歡看到謾罵，他們希望要有秩序」。他說：「這回不一樣的是，人們對拜登表現感到不滿。」

昆尼別克大學(Quinnipiac University)上周公布最新民調顯示，假設拜登與川普在大選裡再次碰頭，47%登記選民受訪時表示支持拜登，另外46%登記選民則支持川普；獨立選民投票趨勢將成為左右選舉結果的重要因素。

紐約時報與謝納學院(Siena College)5日公布多項民調顯示，在五個搖擺州進行調查發現，絕大多數選民都說，川普任內推出政策比拜登政府政策讓日子過得更好；不論哪一個族群的受訪者，絕大多多數均認為拜登擔任總統實在年紀太大。

如果拜登與川普二次對決，將成為美國從1950年代以來，首次出現兩個主要政黨候選人在總統大選裡再度交手。倘若川普勝出，將成為繼1982年克利夫蘭總統(Grover Cleveland)之後，首次有前總統再次入主白宮。