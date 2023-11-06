我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

川弱拜上、拜弱川上？ WSJ：美陷政治惡性循環

記者顏伶如／綜合報導
選民對2024大選重複2020年川普與拜登對決，感到毫無選擇而失望。(Getty Images)
選民對2024大選重複2020年川普與拜登對決，感到毫無選擇而失望。(Getty Images)

華爾街日報5日分析，拜登川普在今年總統大選再次對決，是許多美國選民最擔心的結果，但距離2024年大選剩下一年的現在，隨著拜登政治實力衰退、川普身陷多項刑事起訴，兩黨對立已讓美國政治卡在惡性循環，兩人似乎難逃二度交手的命運。

80歲的拜登是美國史上最高齡的現任總統，預料將可順利獲得民主黨提名於2024年角逐連任。然而，年事已高卻不斷引發外界質疑，拜登對於美國經濟、俄烏戰爭、以巴戰爭的處理方式則讓不少民眾感到挫折。77歲的川普在共和黨初選一馬當先，但許多中間派人士及獨立選民則對川普曾經企圖推翻2020年大選結果以及目前有多項訴訟纏身表無法茍同。

報導指出，拜登與川普極可能在美國社會彌漫不滿的氛聞底下，在2024年大選再次交鋒，彼此較量如何處理通貨膨脹、墮胎權、美國在動盪世局應該扮演何種角色等問題。由於競爭非常激烈，選舉勝負最終將由大約六個搖擺州的極少數選民決定，如果有獨立候選人或第三黨候選人加入戰局，大選結果恐將因此改變。

6個搖擺州中，川普在5州領先。(註：誤差區間四捨五入、(資料來源：紐約時報 ...
6個搖擺州中，川普在5州領先。(註：誤差區間四捨五入、(資料來源：紐約時報 整理、製表：編譯陳韻涵)

共和黨內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)代表選區兩黨勢均力敵。他說，2020年大選時，選區許多選民並不是投票支持拜登，而是投給川普或投票為了反對川普。

展望2024年大選，貝肯說，川普上一次面臨的挑戰迄今仍在，「民眾不喜歡看到謾罵，他們希望要有秩序」。他說：「這回不一樣的是，人們對拜登表現感到不滿。」

昆尼別克大學(Quinnipiac University)上周公布最新民調顯示，假設拜登與川普在大選裡再次碰頭，47%登記選民受訪時表示支持拜登，另外46%登記選民則支持川普；獨立選民投票趨勢將成為左右選舉結果的重要因素。

紐約時報與謝納學院(Siena College)5日公布多項民調顯示，在五個搖擺州進行調查發現，絕大多數選民都說，川普任內推出政策比拜登政府政策讓日子過得更好；不論哪一個族群的受訪者，絕大多多數均認為拜登擔任總統實在年紀太大。

如果拜登與川普二次對決，將成為美國從1950年代以來，首次出現兩個主要政黨候選人在總統大選裡再度交手。倘若川普勝出，將成為繼1982年克利夫蘭總統(Grover Cleveland)之後，首次有前總統再次入主白宮。

川普 拜登 投票

上一則

馬斯克推出首款聊天機器人Grok 第1題先問「如何製作古柯鹼」

下一則

6關鍵州 拜登民調輸川普5州 選民質疑他年齡大 政策錯誤

延伸閱讀

紐時民調：川普搖擺州領先拜登 6大關鍵州贏5個

紐時民調：川普搖擺州領先拜登 6大關鍵州贏5個

房產帝國陷司法危機 川普6日將出庭為民事詐欺案辯護

房產帝國陷司法危機 川普6日將出庭為民事詐欺案辯護
拜登發布選戰備忘錄 重振2020主旋律 凸顯與川普差異

拜登發布選戰備忘錄 重振2020主旋律 凸顯與川普差異
控拜登挺「種族滅絕」 巴勒斯坦裔美國議員籲支持以巴停火

控拜登挺「種族滅絕」 巴勒斯坦裔美國議員籲支持以巴停火

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光