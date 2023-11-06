ABC民調 76%受訪者：美正走向錯誤方向

民眾2020年10月在酒吧觀看川普與拜登的電視辯論。(Getty Images)

根據美國廣播公司新聞網／艾普索斯(ABC News/Ipsos poll)最新民調，在總統大選登場前一年，有76%的受訪者認為美國正走向錯誤方向，民主黨 和共和黨 的主要總統候選人都不受民眾喜愛，其中33%的受訪者中意拜登 ，29%的受訪者喜歡川普。

根據民調，僅23%的受訪美國人認為，國家走向正確；多數共和黨受訪人持負面看法，95%受訪共和黨人認為國家發展走向錯誤，76%受訪的獨立人士認為美國走向錯誤，54%的受訪民主黨人抱持這態度。

33%對拜登有好感 29%偏向川普

而最可能在2024年總統大選中再度對峙的民主黨和共和黨候選人中，33%的受訪者對拜登總統抱持好感，僅29%的受訪者對前總統川普有好感。

民調顯示，49%的非裔受訪者和33%的西語裔受訪者對拜登抱持好感；這兩個群體在2020年總統大選中，都以壓倒性多數票支持拜登；根據美國廣播公司新聞網在2020年所進行的民調，當時有高達87%的非裔受訪者和65%西語裔受訪者，表態支持拜登。

若民主共和兩黨的提名為拜登或川普以外的人，有約十分之三的受訪者表示，更可能會投給該黨的提名人，但有更多人表示，這不會影響他們手中的那一票；如果共和黨提名人不是川普，31%的受訪人表示較可能會投給共和黨，8%的人表示較不可能會投給共和黨，48%的人表示沒差；若民主黨提名人非拜登，則有29%的表示較可能會投給民主黨，4%的人表示較不可能會投給民主黨，高達55%的受訪者表示不會有所影響。

民調也顯示，在2024年總統大選僅剩一年的這個時間點上，美國民眾最關注的問題分別是經濟和通貨膨脹議題；74%受訪者表示經濟對他們來說非常重要，69%的受訪者表示通膨非常重要。

根據民調結果，35%受訪者認為共和黨在經濟方面比民主黨做得要更好，25%的人認為民主黨做得更好；而在通膨方面，35%受訪者認為共和黨做得更好，21%的人認為民主黨更好；但民調一系列問題下來顯示，有三分之一的受訪美國人表示，兩黨都不信任。