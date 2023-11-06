高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城

民調顯示，多數選民認為拜登總統處理經濟不當，大家飽受高通膨之苦。(歐新社)

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新聯合民調 指出，拜登 總統在六大總統選舉戰場州，有五個州都落後給共和黨可能候選人、前總統川普 ；紐時5日長文分析，受訪選民對拜登不滿，覺得無動於衷；年輕族群、非白人與不在乎的選民讓拜登選情落後，但民主黨及拜登仍有一年時間，可以賣力奪回那些選民的支持。

討厭川拜 只能含淚投票

民調發現大量選民漠不關心，對現況不滿，讓2024年選舉充滿變數。許多選民對拜登及川普這兩個候選人都討厭，只是含淚投票；隨著選戰開打，有些人會改變立場，但另些人就是乾脆不投票。

民調中有大量證據指出，民主黨要重新集結盟友來擊敗川普，這件事並非難於上青天。川普跟三年前一樣，每一點都不討喜，但即便如此，民調仍發現，拜登本人也橫逆重重。

民調發現，拜登進入選戰時變弱許多，個人討喜程度、氣質及性格都有氣無力，那些特點2020年讓他能以微弱幅度在六州勝出。他的高齡、經濟處理手法、在年輕人、非裔和拉美裔選民欠缺魅力，這些弱點長期發酵，現已惡化到足以危及他連任勝選的機率。

拜登任內問題一個接一個發生，民眾對他的看法一路下來變差。拜登支持度變差的原因很廣，事實上各人口群體對他都嘆氣連連，只是他的人氣在年輕人、非裔、拉美裔選民中受創最深。川普居然在這些族群中取得始料未及、不可思議的支持率。

非白人、45歲以下選民當中，拜登僅微幅領先，但同一批選民上次選舉以幾乎40個百分點支持拜登；結果便是拜登、川普在18到29歲選民中，目前人氣打成平手，而近20年，那個年齡段選民以很大差距支持民主黨。

川吃掉拜在非白人優勢

另外讓人稱奇的是：川普吃掉拜登在非白人選民的優勢達一半，不光由那些選民較年輕一部分大有斬獲，連較年長那一部分也略有進展，整體而言在非裔選民中取得逾20%以上的支持度，這在民權法案制定以後的任何光陰，都是史無前例。

相形之下，拜登仍挽留住支持他的年紀較長白人選民，所以在白人居多、年紀較長的戰場州密西根、威斯康辛及賓州，還有得一拚，而川普在更多元的陽光帶各州已取得較為安心的領先幅度。

沒道理認為明年11月選舉塵埃落定，結果會跟這次民調一模一樣。但假如一樣，就代表美國政治發生劃時代的轉變，年輕人及非白人選民在整體選民的占比升高，迴響可能達數十年。許多過去很熟的美國政治形態會黯然褪色，族裔及世代極化亦然，長達十年的選民重組，沿川普的保守派民粹站邊，就會來到頂峰。民主黨想集結新世代年輕人、非白人而組成進步派多數大軍，希望為之落空。

重新注入活力 拜仍能勝

民調結果也指出，拜登要重新集結自己的勝選聯盟，並非真那麼困難，至少紙面看來如此。他只要重新注入活力，給傳統支持民主黨的選民，就能勝選。民調發現那些團體在對抗川普時，依然沒關上大門。

假設民主黨不派拜登，找個沒名氣的泛民主黨人來戰川普，民調顯示會贏8個百分點，比起2019年類似狀況的3個百分點來得多。

就算派副總統賀錦麗來戰川普，也比較吃得開，僅落後3個百分點，不像拜登的5個百分點。

11%寧投賀錦麗不投拜登

雖說拜登表現不會比賀錦麗差多大，但有整整11%選民寧投賀錦麗不投拜登，其中三分之二要不是非白人，就是年紀低於30歲。

也就是說，假如拜登能取回那些只支持賀錦麗的非白人、年輕選民之選票，他就會在所有登記選民當中，領先達3個百分點，且在各戰場州可能投票的民眾當中，領先2個百分點。他在非裔、拉美裔及年輕選民的領先幅度，就會回到2020年水準，至少在可能投票的人當中。

拜登要爭取的當然不是只投賀錦麗不要他的選民，但那群人可說概括他目前的困境。那些人支持川普的力道不強，只16%表示他們肯定投給川普；絕大多數人第一次受訪並不支持川普，逾六成起初說，他們會投給別的候選人，或者不知投誰、不出來投。只有第二次逼問，說假如今天投票，他們才傾向投給川普。

弱點在2022期中未投票選民

川普在年輕、非白人選民相形溫吞的支持度，讓他今天看似有所斬獲，但很多選民明年11月其實不會出來投。事實上，拜登的弱點幾乎全集中在2022期中選沒出來投的不積極選民，其中很多人碰到總統選舉還是會出來投。結果便是，拜登最後表現，會比這次民調六戰場州的結果來得好，包括彌補在密西根州與川普的差距。若真如此，拜登的落後應該比表面來得小。