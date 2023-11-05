我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

強生誓推2法案保障邊安 要求重啟築牆、扣援助NGO補助

編譯俞仲慈／綜合4日電
新任眾院議長強生誓言推動兩項移民穩定法案，保障邊境安全。(歐新社)
新任眾院議長強生誓言推動兩項移民穩定法案，保障邊境安全。(歐新社)

面對日益嚴峻的邊境移民危機，新任眾院議長強生(Mike Johnson)誓言推動兩項移民穩定法案，保障邊境安全，同時為了因應大篷車移民潮的來到，共和黨國會議員也呼籲要積極修改邊境法規。

強生在接受福斯商業頻道(Fox Business)訪問時，將國內面臨的移民危機歸咎於執政的民主黨和拜登政府：「都是因為他們，才讓我們面臨這種嚴重危機，當你維持邊境開放，就會讓危險分子入境，就會讓自己身陷這種紛爭。」他並補充道：「過去近三年來，我們竭盡全力關閉並保護邊境，我們將強制解決這個問題，大家也希望我們這麼做。」

因此強生在社群媒體發文，誓言推動兩項移民穩定法案H.R. 2，保障邊境安全。

據了解，該法案被眾院共和黨人視為國會有史以來「最強而有力」的邊境立法，包括要求立即重啟邊境圍牆興建工程，為邊境巡邏人員保留獎金分配經費；對於持續提供非法移民食物居住等服務的非政府組織(NGO)，將扣留其聯邦補助；同時針對庇護程序的漏洞與濫用，進行改革；強制執行電子驗證，並要求雇主查驗旗下員工是否屬於非法居留的無證移民。

據統計，今年9月非法入境人數逾26萬9000人，創下歷史新高，隨著大篷車偷渡潮的來到，共和黨人呼籲改革邊境政策迫在眉睫。

眾院國土安全反恐小組委員會主席福祿格(August Pfluger)向媒體表示，大篷車偷渡客知道「非法進入美國不會產生任何後果」，並指控拜登的邊境政策：「促使數以百萬計的非法偷渡客，我對於南部邊境完全開放，導致恐怖主義風險提高，極為擔憂。拜登總統必須執行現有法律以確保邊境安全，遏止非法移民進出並保護我們的安全。」

田納西州共和黨籍聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)也指控拜登的邊境政策等於為偷渡客敞開方便之門：「至今已有800萬人獲准在監管下非法入境，根據大篷車隊領導人說法，拜登已失去對邊境的控制權。」

新任眾院議長強生誓言推動兩項移民穩定法案，保障邊境安全。圖為德州國民兵將泅渡格蘭...
新任眾院議長強生誓言推動兩項移民穩定法案，保障邊境安全。圖為德州國民兵將泅渡格蘭德河，非法進入美國的無證移民帶往拘留中心。(路透)

非法移民 偷渡客 拜登

上一則

進博會上海開幕 多國領袖出席 72國家與組織參展

下一則

拜登發布選戰備忘錄 重振2020主旋律 凸顯與川普差異

延伸閱讀

控拜登支持巴勒斯坦人種族滅絕 美議員施壓停火

控拜登支持巴勒斯坦人種族滅絕 美議員施壓停火
APEC後 拜登今年可能不再出訪 不去COP28、訪非洲恐跳票

APEC後 拜登今年可能不再出訪 不去COP28、訪非洲恐跳票
布林肯勸以色列「暫時停戰」遭拒 內唐亞胡堅持不放人質不停火

布林肯勸以色列「暫時停戰」遭拒 內唐亞胡堅持不放人質不停火
探望罹難者家屬…拜登偕夫人赴緬因：悲痛的不只你們

探望罹難者家屬…拜登偕夫人赴緬因：悲痛的不只你們

熱門新聞

加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)

CNN披露哈瑪斯暴行受害者燒焦遺體及斷頭照

2023-11-02 16:30
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰