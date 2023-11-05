強生誓推2法案保障邊安 要求重啟築牆、扣援助NGO補助

新任眾院議長強生誓言推動兩項移民穩定法案，保障邊境安全。(歐新社)

面對日益嚴峻的邊境移民危機，新任眾院議長強生(Mike Johnson)誓言推動兩項移民穩定法案，保障邊境安全，同時為了因應大篷車移民潮的來到，共和黨國會議員也呼籲要積極修改邊境法規。

強生在接受福斯商業頻道(Fox Business)訪問時，將國內面臨的移民危機歸咎於執政的民主黨和拜登 政府：「都是因為他們，才讓我們面臨這種嚴重危機，當你維持邊境開放，就會讓危險分子入境，就會讓自己身陷這種紛爭。」他並補充道：「過去近三年來，我們竭盡全力關閉並保護邊境，我們將強制解決這個問題，大家也希望我們這麼做。」

因此強生在社群媒體發文，誓言推動兩項移民穩定法案H.R. 2，保障邊境安全。

據了解，該法案被眾院共和黨人視為國會有史以來「最強而有力」的邊境立法，包括要求立即重啟邊境圍牆興建工程，為邊境巡邏人員保留獎金分配經費；對於持續提供非法移民 食物居住等服務的非政府組織(NGO)，將扣留其聯邦補助；同時針對庇護程序的漏洞與濫用，進行改革；強制執行電子驗證，並要求雇主查驗旗下員工是否屬於非法居留的無證移民。

據統計，今年9月非法入境人數逾26萬9000人，創下歷史新高，隨著大篷車偷渡潮的來到，共和黨人呼籲改革邊境政策迫在眉睫。

眾院國土安全反恐小組委員會主席福祿格(August Pfluger)向媒體表示，大篷車偷渡客 知道「非法進入美國不會產生任何後果」，並指控拜登的邊境政策：「促使數以百萬計的非法偷渡客，我對於南部邊境完全開放，導致恐怖主義風險提高，極為擔憂。拜登總統必須執行現有法律以確保邊境安全，遏止非法移民進出並保護我們的安全。」