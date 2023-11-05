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造勢改變立場 海理：無證客若依賴系統生存 就該送回去

編譯盧炯燊／綜合4日電
正在角逐共和黨總統提名的前南卡羅來納州州長海理表示，她若當選總統，將關閉邊界，並把已來美國的無證移民送回原籍國。(Getty Images)
正在角逐共和黨總統提名的前南卡羅來納州州長海理表示，她若當選總統，將關閉邊界，並把已來美國的無證移民送回原籍國。(Getty Images)

如何為無證移民，或是為獲「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護者，提供公民身分或永久合法居留權的途徑，這問題長期以來是改革國家移民法的爭論中心，對共和黨也不例外。

共和黨各個競逐總統提名的參選人，無論在辯論或是受訪時，在無證移民問題上都一致表示，是時候關閉南部邊境了。然而擺在眼前的是如何處理已在美國的無證移民？

參選人之一、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)3日在新罕布夏州倫敦德里(Londonderry)造勢期間，就面對選民問及這個問題的壓力。

海理的回答先是婉順的說明不少無證移民到美國的原因，指出自從拜登推行其無證移民政策以來，已經有6、700萬人過來了。然後她又說，已經在美國的無證移民應該分為工作和納稅的人，以及「依賴(現行支持)系統生存的人」兩類，「如果依賴系統，你就把他們送回去」。

海理這個說法，明顯是改變了她在這問題上的立場。

拜登政府擴大了合法入境途徑，但非法入境者仍在繼續創下紀錄，對各城市的支持系統造成壓力。海理之前一再表示，要立即驅逐那些非法入境者。

在出任南卡州長期間，她在2011年簽署該州最嚴厲的移民法，包括要求警察檢查某些人的移民身分。

有分析指出，共和黨各候選人的大部分說法都將無證移民和合法移民混為一談，甚至奢言驅逐無證移民，但有些措施根本不可行； 驅逐數十萬人的計畫，無論在經濟、人力及影響方面都是巨大的。

海理在競選活動裡多次使用「捕獲並釋放」一詞，這通常是指的是無證移民經過審查並，若屬低風險者可釋放到社區去，而不是拘留期間等候法院審理。

海理改變立場其實有跡可尋，她上月在愛州一次活動中，承諾放寬法律途徑，以緩解勞動力短缺，企業主對此表示歡迎，認為是「富有同情心的方式」或「美國方式」。

對於海理的最新回答，提問的選民表示滿意，說會投她一票。

移民 共和黨 南卡羅來納州

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