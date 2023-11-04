布林肯勸以色列「暫時停戰」遭拒 內唐亞胡堅持不放人質不停火

以色列3日持續轟炸加薩，戰機甚至攻擊救護車。圖為一名巴勒斯坦人正從受損的救護車上搶救受傷的女童。(Getty Images)

美國國務卿布林肯 自以色列 、哈瑪斯開戰以來，3日第三度到以色列，目的是傳達總統拜登的訊息，希望說服以色列出於人道主義而暫時停戰，並讓救援物資進入加薩 ，但以色列總理內唐亞胡已斷然拒絕。

布林肯於當地時間3日上午與新任美國駐以色列大使盧傑克(Jack Lew)一起扺達特拉維夫，重申美國支持以色列打擊哈瑪斯行動的立場，更重要的是隨著加薩人道主義危機加劇，向以色列施壓暫時停止攻擊。

國務卿布林肯(左)3日三度訪問以色列與總理內唐亞胡會晤，但內唐亞胡並不領情，揚言攻擊到哈瑪斯釋放所有人質為止。（歐新社）

在與內唐亞胡會談後，布林肯重申有需要暫時停戰，增加救援物資運送到加薩，並協助遭哈瑪斯扣押的人質獲釋。

儘管布林肯使用拜登的用詞，不是用「ceasefire」(停火)，而是「pause」(暫停)這個字眼，希望能說服以色列，但內唐亞胡拒絕了美國的施壓，堅持除非人質獲釋，否則以色列將「全力推進」，不會暫時停戰。

美方官員強調並非尋求停火，而是在加薩指定地區短暫停戰，以便運送援助物資及展開其他人道活動保護巴勒斯坦平民，之後以色列可以恢復行動；但內唐亞胡拒絕公開討論這個想法，而是一再排除停火的可能性。

以色列3日持續轟炸加薩走廊南部，並已包圍整個加薩市。(Getty Images) 美國呼籲讓更多人道物資運進加薩地區，並讓加薩居民撤離到埃及，但以色列仍沒有停止攻擊的跡象。（歐新社）

白宮稍早已表明，美國基於人道而推動的任何暫時停戰都是臨時性的局部措施，因此拒絕阿拉伯及其他國家要求全面停火的呼籲。

然而從目前以色列攻擊加薩一波高於一波的情況來看，除難民營外，也開始襲擊醫院救護車，布林肯此次斡旋極可能無功而返。

布林肯與內唐亞胡會談後，再與以方的戰時內閣展開更廣泛的討論，又會見了總統赫爾佐格(Isaac Herzog)，在旋風式之行後，當天晚上轉飛約旦首都安曼。

布希政府時期的美國駐耶路撒冷大使庫爾澤(Daniel C. Kurtzer)向紐約時報表示，對於目前以色列殺紅了眼，國際社會對以色列製造人道主義危機的譴責聲愈來愈強烈，拜登政府也肯定意識到國內民眾對以色列的同情正在轉向譴責，輿論壓力甚至可能影響拜登明年大選的連任選情。

庫爾澤說，川普時期的政策明顯偏袒以色列，拜登就任總統時面對的中東地區是個「爛攤子」，但他冷處理中東的手法，造成現在如何支持以色列、平衡中東局勢更加複雜的局面。