以哈衝突╱中、俄、伊網軍挺哈反美 爆網路大戰

以哈戰火迅速演變為一場網路大戰。（美聯社）

目前俄烏、以哈戰爭如火如荼，伊朗 、俄羅斯及中國還動用官媒及全球主要社媒平台來發聲支持巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯 (Hamas)，攻擊以色列、詆毀美國，以哈衝突迅速演變為一場網路大戰。

紐約時報3日報導，伊朗在黎巴嫩、敘利亞及伊拉克的代理人、凱達組織(Al Qaeda)與伊斯蘭國(Islamic State)等原本與哈瑪斯齟齬的極端組織也加入網路大戰；政府官員及獨立學者指出，目前的網路宣傳戰、假消息如大洪水，泛濫程度前所未見，適足以反映出全球地緣政治分裂。

特拉維夫市的社媒情報公司「Cyabra」副總曼德森(Rafi Mendelsohn)指出，宣傳戰及假消息的全球閱聽人數目上千百萬，影響戰爭的程度，強大一如任何地面戰爭的實際戰術。報導中說，哈瑪斯10月7日攻擊以色列南部以來，線上至少出現4萬個殭屍或不實線上帳號。

宣傳戰及假消息的內容牽腸剜肚、牽動喜怒哀樂、政治面偏頗、經常造假，甚至在加薩 以外的地方煽動怒火、暴力，令人憂心可能引發更廣的戰爭。雖然伊朗否認與哈瑪斯發動的攻擊有任何關聯，但也威脅表示，假如以國部隊持續進攻加薩，它將由「多個戰線」發動報復。

設在倫敦的「戰略對話研究所」(Institute for Strategic Dialogue)所長阿亞德(Moustafa Ayad)表示，線上交戰彷彿世人都已參戰。

美國及其他國家官員、專家表示，線上宣傳戰似乎未經協調，但不排除有人攜手合作。伊朗、俄國及中國支持哈瑪斯對抗以國的動機各自不同，但戰爭開打以來，他們都主打相同主旋律，不僅道義支援，還用多種語文在多個平台上散播露骨的資訊戰，放大他們的看法，彼此烘托。

「今日俄國電視台」(RT)全球聯播網西班牙分台，以及另個海外新聞管道「印度史普尼克」(Sputnik India)最近都重貼伊朗總統的聲明，說加薩阿里阿拉伯醫院(Al Ahli Arab Hospital)爆炸是以國戰爭罪，不管西方情報機構及獨立專家指出，是加薩地區發射的火箭不靈所致。國務院「全球參與中心」(Global Engagement Center)主任魯賓(James Rubin)表示，民主國家與獨裁國家正開打並未宣戰的資訊戰。