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以哈衝突╱戰事看法分歧 親友反目 影響美家庭

編譯潘勛／綜合3日電
眾院在共和黨主導下通過援助以色列145億經費，但沒有包括援助烏克蘭，拜登總統已明確表示將予否決。圖為反戰團體在國會要求立即停火。（美聯社）
眾院在共和黨主導下通過援助以色列145億經費，但沒有包括援助烏克蘭，拜登總統已明確表示將予否決。圖為反戰團體在國會要求立即停火。（美聯社）

以色列攻打加薩地區，報復巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)10月7日攻擊殺死以境1400多人，數在數千哩外的美國民眾也為以哈戰爭的血腥、激烈而家庭分裂，朋友反目；全國本就因國內政治而分裂，為了以哈戰爭更走上凶險難測之路。

華盛頓郵報3日報導，目前猶太裔與巴勒斯坦裔美國人、宗教不同的人，甚至本與中東無甚關聯的人，友誼與親情都受損乃至撕裂。有人在琢磨該多堅持自己的看法，有人大多時候只聽而不講；不少人認為自己對以色列、巴勒斯坦世仇了解雖不多，但仍深感難受，更有人認為，不管戰爭如何發展、自己如何看待，終究徒勞無功。

國人多年來受苦於看法極化，分裂成紅軍(挺共和黨)及藍軍(挺民主黨)、支持或反對川普，接受或唾棄口罩及疫苗，現在驚奇地發現自己又因中東的以哈戰爭而看法不睦。

馬里蘭州有位祖上來自挪威、瑞士的退休海軍軍官，她名義上信仰基督教，只能閉嘴聽著出生於巴人領土的表哥前妻痛罵以色列，生怕說出自己中立的立場會損及她倆關係。

有位住維吉尼亞州北部的年輕工程師，他信仰猶太教，與朋友談以哈戰爭，但交談直轉直下到有誰在乎嬰兒死於衝突，故決定住口。有些人決定離開教會，原因只在布道人似乎太固執於支持戰爭當中的一方。

不管與陌生人簡短交談，或者與結交一輩子的朋友深談，人們都發現以哈戰爭可能造成緊張、疏遠、禁口不談，有些時候觀點對立，導致雙方反目成仇。

國人在非正式場合或者參加有組織的活動，試著溝通分裂，傾聽彼此，了解該如何談論以巴問題。

但更多人無法取得這類協助，例如退休人士、信基督教的凱特‧詹姆斯(Kate James)，她午夜醒來，想到無辜巴勒斯坦人就憂心不已，更發現自己教會談到以巴戰爭時，只談支持以色列，或者祈禱這場衝突可以讓更多人皈依基督，而沒特別表示同情巴人。她便寫信給牧師，詢問怎麼沒出聲同情一下無辜的人。她表示，教會這麼做牴觸她的基督信仰。但她不願失去社團好友，對該多堅持自己看法而苦惱不已。

對於應該支持以色列或巴勒斯坦，美國社會更趨分裂。(Getty Images)
對於應該支持以色列或巴勒斯坦，美國社會更趨分裂。(Getty Images)

巴勒斯坦 以色列 退休

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