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以哈衝突╱以軍轟炸加薩救護車 至少75死傷

編譯盧炯燊／綜合3日電
以色列持續對加薩猛烈轟炸，連救護車也難逃火網。(Getty Images)
以色列持續對加薩猛烈轟炸，連救護車也難逃火網。(Getty Images)

路透報導，以色列不僅連日襲擊加薩難民營，也開始襲擊救護車，事件令各方大表震驚，世界衛生組織秘書長譚德塞指出，衛生工作者和醫療設施必須受到保護。

遭襲擊的是加薩市最大的希法醫院(al-Shifa Hospital)，以色列軍方3日證實，空襲了醫院入口處一輛救護車，聲稱哈瑪斯恐怖分子利用這輛救護車；以色列軍方說，有部分哈瑪斯武裝分子在襲擊中喪生。

但哈瑪斯及希法醫院均否認利用這家醫院及設施作為基地及指揮中心。英國廣播公司(BBC)報導，哈瑪斯稱至少13人在此攻擊中死亡；加薩衛生部表示有15人死亡、逾60人受傷。

以色列戰機攻擊加薩最大醫院希法醫院的車隊，造成重大傷亡，醫師正在搶救。（路透）
以色列戰機攻擊加薩最大醫院希法醫院的車隊，造成重大傷亡，醫師正在搶救。（路透）

加薩衛生部發言人齊德拉(Ashraf al-Qidra)指出，這輛救護車是準備離開醫院的車隊之一，遇襲下有大量人員死亡及受傷，但沒有透露具體數字。他說，除希法醫院門口外，以色列還在在多個地點襲擊了救護車車隊，包括距醫院一公里外的安薩爾廣場(Ansar Square)。

齊德拉表示，救護車當時正準備把受重傷的巴勒斯坦人從加薩市送往南部拉法口岸轉到埃及接受治療，救護車車上載有15至20名受重傷的病人。

對於救護車遭襲擊，譚德塞在社交網站發文，對於有疏散患者的救護車遭到襲擊感到非常震驚，同時強調傷患者、衛生工作者及醫療設施必須受到保護。

聯合國巴勒斯坦被佔領土人道主義協調員黑斯廷斯(Lynne Hastings)表示震驚之餘，也指責這次襲擊所針對的是將被疏散到安全地帶的病患者。

根據社交媒體上分享的影片顯示，在一條已成廢墟的街道上，一輛閃爍著燈光的救護車旁，有人倒在血泊中，人們紛紛趕去救助。

另一段影片顯示，三輛救護車排成一排，旁邊約有十幾個人一動也不動地躺著，遍地鮮血。

加薩衛生部表示，加薩地帶35家醫院中有16家已經停止運作，有的是因為遭到轟炸，有的因為缺乏燃料，不少傷患轉移到希法醫院。

加薩 哈瑪斯 以色列

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