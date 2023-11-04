以哈衝突╱真主黨領袖首發言：牽制以軍 非開戰

真主黨領袖納斯拉勒3日首度公開發言，坦言真主黨牽制了以色列的攻擊，但也沒有擴大戰事的意圖。（歐新社）

伊朗 資助成立的什葉派伊斯蘭軍事組織真主黨(Hezbollah)成立宗旨為消滅以色列 ，把西方勢力逐出黎巴嫩，而自以色列、哈瑪斯 衝突爆發後，真主黨也趁勢在黎巴嫩北部邊境與部分以色列軍隊交火；真主黨領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)3日首次在戰事爆發後公開發言，稱其計畫並非與以色列開戰，但他們的軍隊已做好一切準備且會繼續牽制以軍，減輕哈瑪斯負擔。

紐約時報報導，納斯拉勒宣稱當前目標描述是沿著邊境進行控制內的戰鬥，以削弱以色列的士氣和資源為主，並說以色列原本要推進加薩的部隊，已有大部分調動去黎巴嫩邊境支援，「黎巴嫩有些人說我們正在冒險，這是事實。但這種風險有利益、是正確計算的一部分。」

納斯拉勒的演講讓許多人稍微鬆了一口氣，因為至少暫時排除了另一股讓該地區陷入混亂的勢力；但他承認地區戰爭的可能性仍然存在，若以色列停止攻擊加薩便可以避免戰爭。

納斯拉勒的立場可能令哈瑪斯失望，兩個組織同受伊朗支持，哈瑪斯的一些領導人早已呼籲夥伴採取更多行動打擊以色列。

納斯拉勒承認戰爭可能性

納斯拉勒補充說，他正在讓真主黨部隊做好準備，以防與以色列的敵對行動升級。「黎巴嫩戰線上所有可能性都是開放的，所有的選項都是可用的，我們可以隨時動用。」並說真主黨沒有被美國派往地中海東部的兩艘航母嚇倒，警告美國如果直接干預戰爭，真主黨盟友可能會攻擊伊拉克、敘利亞等地的軍事基地和其他目標。

真主黨行動 影響中東情勢

納斯拉勒是一個自稱「抵抗軸心」(Axis of Resistance)的組織內備受尊敬的人物，該組織是由伊朗支持的幾個阿拉伯國家的民兵組織網路，這些國家都有共同的反美、反以色列意識形態，近年來更加密切地協調他們的行動。真主黨決定與以色列發動全面戰爭很可能會鼓勵伊拉克、敘利亞和葉門的各種盟軍民兵發動攻擊。