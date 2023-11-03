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美加軍艦再穿越台海「符國際法」 東部戰區全程跟監警戒

編譯中心、記者廖士鋒／綜合報導
美國第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」1日和加拿大海軍通過台灣海峽，美方稱是行使公海航行權，但也是今年6月以來第三次通過台海。（路透）
美國第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」1日和加拿大海軍通過台灣海峽，美方稱是行使公海航行權，但也是今年6月以來第三次通過台海。（路透）

美國海軍發布聲明表示，第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」1日在公海自由航行海域例行性穿越台灣海峽，並強調這次航行符合國際法。

聲明指出，美國勃克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」通過台灣海峽不屬於任何沿岸國領海的水域。美國海軍強調，這次航行不具特殊性質、不含挑釁意味，且符合國際法。

路透報導，這是美、加軍艦今年6月以來第三次聯合通過台灣海峽。

美國海軍表示，這兩艘軍艦通過台灣海峽，表明美國和其盟友及夥伴對自由開放印度太平洋地區的承諾。

中國人民解放軍東部戰區透過聲明表示，東部戰區「組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置」，還說戰區部隊時時刻刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全與區域和平穩定。

中國國防部發言人張曉剛10月20日曾表示，「中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾」。

他當時指出，「今年以來，美軍偵察機就有2000餘架次抵近活動，美艦二艘次衝闖我西沙領海，五艘次過航台灣海峽並公開炒作」，這「極易發生危險接觸，推高地區緊張局勢」。

近期美軍跟共軍的軍艦與軍機，在南海、東海等區域多次發生較為危險的接觸事件，雙方也曾各自公布影片，指責對方「不安全」。

台灣國防部2日發布新聞稿指，美加軍艦通過台灣海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

但美聯社發自台北的消息也指，截至周三上午6時的24小時內，中國派遣了43架軍用飛機和7艘軍艦靠近台灣，其中有37架飛機飛越海峽中線。

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