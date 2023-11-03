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APEC前夕 葉倫：不尋求美中脫鉤 沒要印太國家選邊站

記者張文馨／華盛頓報導
國務院公布，美中氣候特使柯瑞（左二）和解振華（右二）下周將在加州會晤，被解讀為替即將登場的拜習會營造氣氛。（美聯社）
國務院公布，美中氣候特使柯瑞（左二）和解振華（右二）下周將在加州會晤，被解讀為替即將登場的拜習會營造氣氛。（美聯社）

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在舊金山登場，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）2日說明印太政策表示，美國會加強投資，強化供應鏈安全；對於中國大陸，美國不尋求脫鉤，也不要求印太國家選邊站，這樣的做法對全球均不利，美國無意追求涇渭分明的世界及其災難性後果。

中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上周訪問華府，密集會晤外交高層官員；國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） 2日在一場背景簡報會表示，美國對中政策不變，美國的合作夥伴也認為，負責任地管理美中關係，對區域穩定與和平至關重要。

葉倫說，美國正在透過投資國內以及強化與盟友夥伴的聯繫，來降低和分散風險，在追求符合價值觀的願景之際，美國也尋求美中擁有健康且穩定的經濟關係。

因此，葉倫臚列對中三項目標，首先，美國對國家安全以及人權領域的捍衛不容妥協，美國使用經濟手段來捍衛國家安全的時候，會精準打擊，不會扼殺中國的經濟發展。

其次，葉倫說，美國尋求能夠嘉惠華府與北京的健康經濟關係，這表示會採取妥適手段回應中方的不公平經濟作為。

葉倫說，第三，美國希望在全球挑戰的領域與中國共同合作，例如氣候變遷和中低收入國家面臨的債務困境。

葉倫提到美中官員保持溝通的重要性，避免誤解並釐清雙方有共識和有異議的領域；她7月訪問北京時，談妥要建立的經濟與金融工作小組，到目前為止都已經開過首次會議。

正當外界高度關注拜習會是否成行之際，國務院宣布，氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）4日至7日將在加州會晤中國氣候變化事務特使解振華；美中高層官員在APEC峰會開始前互動，以及習近平在北京會見訪中的加州州長紐森（Gavin Newsom），都被外界視為營造拜習會晤氛圍。

針對印太，葉倫說，拜登政府致力於建立自由開放、繁榮且安全有韌性的印太區域，美國的政策優先是增加投資、強化經濟韌性及合作應對全球挑戰。

葉倫以全球半導體供應鏈為例，指越南在友岸合作扮演越來越重要的角色，除了晶片法案的投資，美國與越南9月啟動半導體合作關係，鼓勵美國企業赴越南投資測試、封裝和設計中心。

康達則說，美國對印太區域的承諾依然是持久的，美國在區域的外交行動著重於強化與盟友夥伴的連結，並推動集體力量的成長，以支持以規範為基礎的國際秩序。

康達說，人在中東的國務卿布林肯（Antony Blinken）下一站將訪問亞洲，預計會和日本、南韓和印度討論以巴衝突和俄烏戰爭；負責南亞和中亞事務助理國務卿陸雨橋（Donald Lu）表示，布林肯和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）會在印度和外長、防長舉行2加2對話，推動更多國防生產，並擴大在人工智慧（AI）和半導體製造等領域的合作。

葉倫 投資 越南

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