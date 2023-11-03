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民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

「怎可能突去世、高處不勝寒」 李克強老友追悼文瘋傳

記者廖士鋒／綜合報導
中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為當天李克強的靈車開往八寶山公墓時，數以百計的老百姓送別。(美聯社)
中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為當天李克強的靈車開往八寶山公墓時，數以百計的老百姓送別。(美聯社)

中國前總理李克強遺體2日在北京火化，中國網路上連日來出現多篇追悼他的文章，包括多名北大的同學，北京大學前校務委員會副主任海聞等人撰寫的懷念文章。

微信上，不少人分享北京大學校務委員會副主任、北大經濟學講習教授海聞，東亞包裝實業有限公司董事長楊利川，前中國紅十字會總會工會主席王世濤等人對李克強的追悼文章。

中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為在李克強的家鄉安徽合肥街頭，民眾自發獻花...
中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為在李克強的家鄉安徽合肥街頭，民眾自發獻花紀念李克強。(美聯社)

海聞是李克強在北大的同學，曾擔任過北大副校長，他除了回顧與李克強的交往點滴、李克強對北大的深厚感情外，還提到李「年初才剛剛退下來，應該更加輕鬆，可以更多休息，也應該更加健康了。再說，在現在的醫療條件下，作為國家的最高領導人之一，怎麼可能突然去世呢？」

海聞還引用同學陶海粟悼念李克強的詩「六億平民溫飽懷心底，直抒胸襟，言猶在耳；萬里長江波濤難倒流，堅守開放，竟成遺言」，強調這首詩「表達了人民的心聲：克強總理堅守改革開放，克強總理心繫平民百姓！」

在企業體系的楊利川則回憶20年前與李克強的最後一次通話，當時他到河南尋訪舊地、李克強是省長，但祕書說李正在開封抗洪，「不想我一頓飯還沒有吃完，克強把電話打回我手機上。一聊竟然40分鐘。我記憶最深的就是，他說：還是你好啊，那麼自由」。

楊利川認為李克強一向堅持改革開放、市場經濟和民主法治的價值理念，沒有動搖過。「可嘆的是『高處不勝寒』，如果時局為當年的理想提供更好的條件，也許將有更大的作為」。

他還透露，中共官方簡歷中，都沒有提過李克強曾經擔任過一項重要職務，就是其曾兼任中青旅集團的董事長，而且「應該是該集團公司的創始人」。他指出，大約1990年代初的一天，「我們有一次私下的交談，他眉飛色舞地大談有關旅遊業、酒店業的投資、收購與發展規畫」。

王世濤的文章則說李克強「平易近人、注意調查研究、善於傾聽他人意見、決策言簡意賅、關心幫助同志、作風雷厲風行」。

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