拜習會前夕 美中罕見磋商核武管制 11/6登場

中國與美國6日將在華盛頓商討控制核武器議題，被視為替拜習會創造友好氣氛。圖為中國東風彈道飛彈。（美聯社）

華爾街日報報導，美國6日將罕見的就核武管制問題和中國官員在華盛頓會談。美國官員表示，這是自歐巴馬政府以來，美中首度舉行這類會談，將聚焦降低誤判風險。中國外交部發言人汪文斌表示，根據雙方商定的安排，中美雙方將就國際軍控條約履約防擴散等廣泛議題，進行對話交流。

報導指出，美方將由負責軍控事務的國務院助理國務卿史都華代表，中方則派外交部軍控司司長孫曉波出席；美國尋求防止美俄中軍備競賽失衡，但這次美中核武管制討論並不代表開啟核武設限的正式談判，如同美俄長久以來的作法。

據報導，此一美中核武管制會談，將使美國有打探北京 的核戰略思想，與其核武庫存增加的用意，還有對戰略穩定的概念，並希望討論雙方能夠採取哪些管控戰略風險的實際作法。

美國國防部10月下旬發布年度中國軍力報告，指出中國已經擁有超過500枚核彈頭，到2030年前將超越1000枚，中國外交部發言人毛寧當時回應表示，「罔顧事實，充滿偏見」。

孫曉波10月初在聯合國會議發言時，呼籲核武器國家談判締結「互不首先使用核武器條約」，他批評有個別國家渲染別國「威脅」，推動在全球範圍、甚至遠離本土的別國家門口部署武器系統，強化所謂「延伸威懾」，甚至謀求向亞太地區擴散「核共用」安排。

汪文斌2日在中國外交部例行記者會上表示，外交部長王毅日前在訪美期間，與美方商定近日舉行包括軍控和防擴散磋商在內的一系列磋商，中方與世界主要國家就軍控與防擴散問題保持著密切溝通。

華府智庫卡內基國際和平基金會研究員趙通說，美方希望保持這種交流，並在未來定期舉行。這可能為美中進行更多實質性重要對話打開契機。此外，也是為本月舊金山亞太經合會（APEC）領袖會議場邊的「拜習會」做準備。6日的美中核武管制和核不擴散會議，是其中最棘手問題之一。趙通提到，這場會議是為了替拜習會創造一個更良好的政治氣氛。

北京在柯林頓政府時簽署全面禁止核子試爆條約（CTBT），但中方在川普政府時以其核武庫存遠少於美俄為由，拒絕加入與美俄談判限制核武。

然而，美中將就核武會談之際，俄國 總統普亭 2日簽署一項法案，撤銷俄國對CTBT的批准。俄國原已簽署並批准CTBT。普亭表示，撤銷批准CTBT，只是讓俄國的立場和美國對等。美國已簽署但尚未批准該條約。