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明年401(k)年存款上限調高至2.3萬 IRA可存7000元

記者顏伶如／綜合報導
受到通貨膨脹影響，聯邦國稅局提高2024年退休帳戶限額，401K計畫2.3萬元，IRA可存7000元。（美聯社）
受到通貨膨脹影響，聯邦國稅局提高2024年退休帳戶限額，401K計畫2.3萬元，IRA可存7000元。（美聯社）

受到通貨膨脹影響，國稅局(IRS)1日宣布，2024年401(k)帳戶每年最高存款上限將有調整，從2023年的2萬2500元調高至2萬3000元，50歲以上民眾追加存款(catch-up contributions)的金額則維持不變，仍為7500元，總額為3萬500元。

國稅局宣布的2024年最高存款上限額度，同樣適用於403(b)s教育人員儲蓄帳戶、絕大多數州政府及地方政府公務員的457退休計畫(457 plans)以及聯邦公務員的「節約儲蓄計畫」(Thrift Savings Plans，TSPs)。

國稅局首度根據通膨為省稅福利做出調整。（美聯社）
國稅局首度根據通膨為省稅福利做出調整。（美聯社）

在個人退休帳戶(individual retirement accounts，IRAs)方面，國稅局宣布，年度最高存款金額將從2023年的6500元，在2024年調高至7000元，50歲以上民眾追加存款上限維持不變，仍為1000元，總額為8000元。

根據規定，收入必須低於某個標準才有資格向羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)存錢，收入超過標準則禁止直接向羅斯個人退休帳戶存錢。到了2024年，更多民眾將符合為羅斯個人退休帳戶存款的資格，單身納稅人及報稅戶主(head of household)，2024年調整後總收入(adjusted gross income，AGI)在14萬6000元至16萬1000元之間存款上限遞減。目前符合資格為羅斯個人退休帳戶存款的調整後總收入，範圍則是13萬8000元至15萬3000元之間。

夫妻合併報稅2024年調整後總收入在23萬元至24萬元之間，為羅斯個人退休帳戶存款上限遞減，2023年調整後總收入範圍則在21萬8000元至22萬8000元之間。

華爾街日報分析，401(k)帳戶每年最高存款上限放寬，主要受益對象將是為帳戶存進...
華爾街日報分析，401(k)帳戶每年最高存款上限放寬，主要受益對象將是為帳戶存進最高上限額度的少數民眾。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)分析，401(k)帳戶每年最高存款上限放寬，主要受益對象將是為帳戶存進最高上限額度的少數民眾。

基金管理公司先鋒集團(Vanguard Group)管理的401(k)帳戶當中，據統計在2022年裡只有15%帳戶持有人存進最高上限的金額。

根據去年通過法律，國稅局首度根據通膨為省稅福利做出調整。從2024年開始，個人退休帳戶持有人可以從退休帳戶捐款10萬5000元給慈善機構，捐款將視為強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)。原本沿用多年都未改變的強制最低提款額度為10萬元。

同樣與通膨有關的2024年標準扣除額、稅收級距等，國稅局則尚未公布。

退休 國稅局 401(k)

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