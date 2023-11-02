感恩節火雞價格同比下降13% 其他開銷將增加

今年感恩節，火雞價格略降，但其他開銷將增加。 (美聯社)

火雞價格自去年以來下降近10%，不過「富國銀行農業食品研究所」(Wells Fargo Agri-Food Institute)的報告指出，儘管國內食品通膨率自去年10月以來減緩至2.4%，但今年的感恩節慶祝花費並不會降低，因為火腿、馬鈴薯、南瓜、罐裝蔓越莓(Cranberry)等傳統的感恩節食品價格正在上漲。

與此同時，火雞價格正在下降，富國銀行農業食品研究所首席經濟學者指出，火雞價格可能在感恩節周末之前持續下跌；報告作者指出，每年隨著感恩節的購物熱潮即將來臨，零售火雞的價格都會大幅下降。

報告表示：「零售商 將火雞作為促進商店客流量的招牌賣點， 84%的整隻新鮮火雞在11月售出。」

今年10月，10至15磅重火雞的商店價格比去年同月下降13%。

火雞零售價格下降的同時，今年10月火雞的批發價格與一年前相比更大幅下滑29%。但消費者不太有機會從火雞批發價格下降中獲益，報告指出：「這是因為超市支付的批發價格與消費者支付的零售價格之間存在創紀錄的價差。」

儘管如此，隨著感恩節將至，零售商將面臨愈來愈大的降價壓力。

零售商對火腿商品也收取了類似的額外價錢，9月火腿的零售價達到每磅4.56元的歷史新高，比去年多了5%以上。

罐頭食品在今年普遍上漲，罐裝蔓越莓飆漲60%，罐裝南瓜上漲30%。綠豆罐頭的平均價格與去年相比上漲近9%。

富國銀行農業食品研究所建議，若居住在商品的原產地州，可能看到更優惠的價格。

生菜的價格可以減輕一些壓力，去年11月的天氣和疾病因素影響生菜收成，但今年沙拉卻成為划算的選項，蘿蔓萵苣的價格比一年前下降約10%。

而在酒類方面，消費者預計也將支付更多錢，啤酒價格上漲約5%，紅酒價格上漲1%。