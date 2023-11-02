我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

購物季買禮物平均花923元 略低於2022年932元

編譯尤寶琪／綜合報導
民調預測，美國人今年聖誕假期平均花923元購買禮品，略低於去年。圖為紐約市民眾去年聖誕購物季在商場採購。(美聯社)
民調預測，美國人今年聖誕假期平均花923元購買禮品，略低於去年。圖為紐約市民眾去年聖誕購物季在商場採購。(美聯社)

今年年底的購物季在感恩節過後就將開跑，蓋洛普民調(Gallup)1日公布的調查結果預測，美國人今年聖誕假期平均花923元購買禮品，略低於2022年同期的932元；而大眾假期消費意願在2019年同期與今年差不多，但在疫情中的2020年和2021年減少到近800元。

蓋洛普民調自2006年以來，每年10月都會針對消費者的消費意願進行分析，儘管2023年消費者的消費意願目前看起來偏高，但跟2022年相比缺乏成長。

多數美國人不會拒絕年底節日送禮的傳統，凸顯了佳節支出對經濟的重要性；約九成成年人表示，會在2023年聖誕節或其他節日上花錢來買禮物，就算只是花的金額不多；然而，多數人計畫至少會支出500元來購買禮物，其中有35%的受訪人表示，會花費1000元或更多。

蓋洛普在10月2日至23日期間進行的民調顯示，消費者仍持續在應對溫和的通膨、利率上升和個人儲蓄減少等問題，同時失業率仍較低，而薪資則有所提高。

這次民調是在商務部(U.S. Commerce Department)最新經濟報告公布前完成的；根據商務部報告，美國第三季國內生產毛額成長至4.9%，高於第二季的2.1%。

蓋洛普民調還顯示，美國人對於會比前一年花費「較多、較少或大致相同」來買禮物的看法，與2022年幾乎相同；表示支出不變的消費者占約58%，與往年比例相差不遠；表示會減少支出的人占23%，而僅18%的受訪者表示會增加支出；而「減少」和「增加」之間的差距則是比往年小了許多，僅差了五個百分點。

民調預測，美國人今年聖誕假期平均花923元購買禮品，略低於去年。圖為民眾去年聖誕...
民調預測，美國人今年聖誕假期平均花923元購買禮品，略低於去年。圖為民眾去年聖誕購物季上街採購。(美聯社)

民調 商務部 聖誕節

上一則

2眾議員提新法 禁美採購中製無人機 大疆恐最受衝擊

下一則

感恩節火雞價格同比下降13% 其他開銷將增加

延伸閱讀

美理想家庭「生幾個」？調查：半數想要2到3個孩子

美理想家庭「生幾個」？調查：半數想要2到3個孩子
新疆自貿試驗區掛牌成立 擴大人民幣跨境使用、強化與周邊國家合作

新疆自貿試驗區掛牌成立 擴大人民幣跨境使用、強化與周邊國家合作
墨菲去年收入驟減 從520萬降至68萬

墨菲去年收入驟減 從520萬降至68萬
福斯新民調：57%支持南方邊境建圍牆 與過去調查相反

福斯新民調：57%支持南方邊境建圍牆 與過去調查相反

熱門新聞

警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？