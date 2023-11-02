購物季買禮物平均花923元 略低於2022年932元
今年年底的購物季在感恩節過後就將開跑，蓋洛普民調(Gallup)1日公布的調查結果預測，美國人今年聖誕假期平均花923元購買禮品，略低於2022年同期的932元；而大眾假期消費意願在2019年同期與今年差不多，但在疫情中的2020年和2021年減少到近800元。
蓋洛普民調自2006年以來，每年10月都會針對消費者的消費意願進行分析，儘管2023年消費者的消費意願目前看起來偏高，但跟2022年相比缺乏成長。
多數美國人不會拒絕年底節日送禮的傳統，凸顯了佳節支出對經濟的重要性；約九成成年人表示，會在2023年聖誕節或其他節日上花錢來買禮物，就算只是花的金額不多；然而，多數人計畫至少會支出500元來購買禮物，其中有35%的受訪人表示，會花費1000元或更多。
蓋洛普在10月2日至23日期間進行的民調顯示，消費者仍持續在應對溫和的通膨、利率上升和個人儲蓄減少等問題，同時失業率仍較低，而薪資則有所提高。
這次民調是在商務部(U.S. Commerce Department)最新經濟報告公布前完成的；根據商務部報告，美國第三季國內生產毛額成長至4.9%，高於第二季的2.1%。
蓋洛普民調還顯示，美國人對於會比前一年花費「較多、較少或大致相同」來買禮物的看法，與2022年幾乎相同；表示支出不變的消費者占約58%，與往年比例相差不遠；表示會減少支出的人占23%，而僅18%的受訪者表示會增加支出；而「減少」和「增加」之間的差距則是比往年小了許多，僅差了五個百分點。
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