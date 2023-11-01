眾院委員會擬提案 禁政府買中製無人機

據傳眾議院的中國委員會，1日將提案要求禁止美國政府採購中製無人機。 （路透）

據傳眾議院的中國委員會，1日將提案要求禁止聯邦政府採購中製無人機。倘若提案過關，中廠大疆（DJI）將受打擊。

英國金融時報（FT）獲悉，共和黨籍的委員會主席加勒格與民主黨籍眾議員 克里希納莫蒂，1日將提出「美國安全無人機法案」。這是國會兩黨議員最新的合作舉動，要避免中國科技傷害美國國安。

儘管無人機法案未點名特定公司，但明顯鎖定全球商用無人機的龍頭製造商大疆。大疆產品在美國的使用者，從攝影師到地方警察局無所不包。該法案也會衝擊另一中廠Autel。大疆在美國商用無人機的市占達58%，Autel為7.8%。

眾院 的中國委員會希望，法案能讓此一議題獲得更多關注，使議員不易反對更廣泛的禁令。國會先前的提案，因為遊說而受阻。

先前參院 也有類似的兩黨共同提案，要求禁購中製無人機，該案獲納參院版的國防法案，需要與眾院版本調解，以訂立最終法案，但眾院版未要求禁購中製無人機。

國際無人系統組織（AUVSI）顧問主管羅賓斯說，中製無人機出現在烏克蘭戰場後，議員更明白其間的安全威脅。他說：「大疆確實一度有重大的技術優勢，他們為了自身利益，力推此種說法。這是很方便的說詞，但現在不再如此。」