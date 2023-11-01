九一一事件後便把情蒐哈瑪斯外包給以色列…以國遭恐攻 美難辭其咎

知情官員表示，10月7日發生哈瑪斯襲擊以國南部事件，美國難辭其咎。圖為以色列軍方展示他們在哈瑪斯攻擊以色列南部社區後尋獲的大批武器。（Getty Images）

知情官員表示，2001年九一一事件後，美國情報界便把偵蒐哈瑪斯 (Hamas)及其他巴勒斯坦暴力組織的工作，外包給以色列 去做，把資源轉去獵捕蓋達(al Qaeda)等組織的頭目，所以10月7日發生哈瑪斯襲擊以國南部事件，美國也難辭其咎。

華爾街日報(WSJ)1日報導，華府流傳著哈瑪斯從未直接威脅美國的說法，美方有其他情報搜集要務，便把情蒐任務交給以色列，太信任以國很強勢的國安部隊什麼威脅都查得出來；按一名高階反恐官員表示，華府認為「賭這一把應該穩贏不輸」。

現在一些官員表示，10月7日哈瑪斯恐攻造成30多美國公民喪生，十人失蹤，愈來愈擔心中東區域全捲入戰爭，數十億美軍軍械得運往中東，足證國家對國安威脅出現誤判。

前中央情報局(CIA)營運官員波利梅若普洛斯(Marc Polymeropoulos)表示，就情報失誤來說，大多該歸罪給以色列，但他個人認為，10月7日事件美方也該分擔一些責任，全把巴勒斯坦的標靶交給以色列人，目前看來後果太嚴重。

前、現任官員表示，主要是中情局的美方情報機構有幾位專家在10月7日恐攻前，發現事態有異，但依賴以色列用人力去滲透哈瑪斯，用竊聽科技來監視該組織。

拜登 政府官員表示，哈瑪斯發動閃電進攻，突破以國邊界，殺死1400多人，以色列、美國都沒有接獲情報。

中情局長伯恩斯(William Burns)今年初便數次公開演說，警告以色列與巴勒斯坦之間緊張升高，可能爆發暴力衝突，足以反映當時情報界的分析研究。

但中東態勢不足以發生新戰爭的想法，卻因國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)撰寫專文，討論拜登總統的外交政策，而進一步鞏固。

蘇利文在「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌撰文道，「雖說中東地區依然受長期挑戰所困擾，但比過去幾十年要平靜」。蘇利文還在雜誌線上版的文章更新內容說，以巴之間局勢雖緊張，尤其在西岸地區，但表面摩擦雖嚴重，美方已降低加薩地區的危機，並在多年無外交的狀況下，恢復兩造的直接外交。

財政部恐怖活動資金分析家尚澤 (Jonathan Schanzer)研究哈瑪斯組織，他表示九一一事件後，前總統歐巴馬及時任副總統的拜登試圖進攻伊朗，焦點放在哈瑪斯的資金網深嵌其中。10月7日攻擊發生，美國對伊朗撐腰的代理團體之外交政策應予重審，不做就是外交政策失職。