九一一事件後便把情蒐哈瑪斯外包給以色列…以國遭恐攻 美難辭其咎
知情官員表示，2001年九一一事件後，美國情報界便把偵蒐哈瑪斯(Hamas)及其他巴勒斯坦暴力組織的工作，外包給以色列去做，把資源轉去獵捕蓋達(al Qaeda)等組織的頭目，所以10月7日發生哈瑪斯襲擊以國南部事件，美國也難辭其咎。
華爾街日報(WSJ)1日報導，華府流傳著哈瑪斯從未直接威脅美國的說法，美方有其他情報搜集要務，便把情蒐任務交給以色列，太信任以國很強勢的國安部隊什麼威脅都查得出來；按一名高階反恐官員表示，華府認為「賭這一把應該穩贏不輸」。
現在一些官員表示，10月7日哈瑪斯恐攻造成30多美國公民喪生，十人失蹤，愈來愈擔心中東區域全捲入戰爭，數十億美軍軍械得運往中東，足證國家對國安威脅出現誤判。
前中央情報局(CIA)營運官員波利梅若普洛斯(Marc Polymeropoulos)表示，就情報失誤來說，大多該歸罪給以色列，但他個人認為，10月7日事件美方也該分擔一些責任，全把巴勒斯坦的標靶交給以色列人，目前看來後果太嚴重。
前、現任官員表示，主要是中情局的美方情報機構有幾位專家在10月7日恐攻前，發現事態有異，但依賴以色列用人力去滲透哈瑪斯，用竊聽科技來監視該組織。
拜登政府官員表示，哈瑪斯發動閃電進攻，突破以國邊界，殺死1400多人，以色列、美國都沒有接獲情報。
中情局長伯恩斯(William Burns)今年初便數次公開演說，警告以色列與巴勒斯坦之間緊張升高，可能爆發暴力衝突，足以反映當時情報界的分析研究。
但中東態勢不足以發生新戰爭的想法，卻因國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)撰寫專文，討論拜登總統的外交政策，而進一步鞏固。
蘇利文在「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌撰文道，「雖說中東地區依然受長期挑戰所困擾，但比過去幾十年要平靜」。蘇利文還在雜誌線上版的文章更新內容說，以巴之間局勢雖緊張，尤其在西岸地區，但表面摩擦雖嚴重，美方已降低加薩地區的危機，並在多年無外交的狀況下，恢復兩造的直接外交。
財政部恐怖活動資金分析家尚澤 (Jonathan Schanzer)研究哈瑪斯組織，他表示九一一事件後，前總統歐巴馬及時任副總統的拜登試圖進攻伊朗，焦點放在哈瑪斯的資金網深嵌其中。10月7日攻擊發生，美國對伊朗撐腰的代理團體之外交政策應予重審，不做就是外交政策失職。
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