FBI局長示警：以哈衝突 對美恐攻威脅大增

聯邦調查局（FBI）局長雷伊31日表示， 以色列與哈馬斯的衝突，提高了美國本土遭受攻擊的風險，因為各恐怖組織都蠢蠢欲動，想趁勢作亂，火中取栗，「我們身處危險時刻」。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)31日在參院作證表示，因為以哈戰爭爆發，美國國內遭遇恐怖攻擊的危機升到「全新、不同境界」；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)也表示，哈瑪斯 (Hamas)好戰組織7日攻擊以色列之來，各地仇恨猶太 人的言行大增。

白宮國家安全委員會發言人柯比 (John Kirby)針對有關恐怖分子是否已由南部邊界進入美國，意圖遂行恐攻的問題時，向記者指出這類問題無法作答，僅表示政府對此潛在威脅保持警戒。

福斯新聞網(Fox News)報導，雷伊在參院國安委員會聽證會上表示，整個2023年以來恐怖活動的威脅一直上升，但以哈開戰以來，國人在國內遭遇攻擊，其危險程度來到「全新、不同境界」。

聯調局長雷伊在國會作證警告，以哈衝突也提高在美國遭受恐怖攻擊的機會。圖為紐約市警員加強戒備。（路透）

華盛頓郵報報導，雷伊指出，聯調局幹員正在追蹤針對國內猶太人、穆斯林及阿拉伯人而新增的威脅，「現在不是恐慌的時候，而該提高警戒」。

雷伊表示，聯調局評估認為，哈瑪斯及其盟友攻擊以色列的行動，可能鼓舞恐怖分子；過去數周，許多外國恐怖組織都在呼籲攻擊美國及西方國家。

雷伊警告說，最直接、令人擔憂的是一些個別人等及小型組織可能受到鼓舞，例如本土的極端暴力分子因外國恐怖組織而興奮起來，還有專挑穆斯林或猶太人下手的國內暴力極端分子。

聯邦調查局長雷伊在國會作證，擔心以哈戰爭將引發對立團體或是恐怖組織在美國國內發動攻擊。圖為10月中旬支持巴勒斯坦人士在紐約市時報廣場示威，要求以色列停火。(Getty Images)

以哈戰爭發生以來，美國城市及校園內已發生多起以巴不同支持者的對立，引發緊張。圖為10月中旬支持以色列人士在紐約時報廣場聚會。（Getty Images）

聽證會上，參議員一直詢問7日以來，聯調局在幹什麼。雷伊表示，聯調局多次主動偵辦與哈瑪斯有關的個別人等，「一直盯著哈瑪斯」，但黎巴嫩真主黨及伊朗的威脅也不能忽視。

與雷伊共同參加聽證會的梅奧卡斯表示，哈瑪斯攻擊以色列以來，國安部對猶太、穆斯林及阿拉伯裔社區、機構受威脅大增，都有所因應。

雷伊表示，目前沒有情資指出哈瑪斯有「意圖或能力，可以在美國境內活動」，但聯調局不能也不會輕忽那種可能性。美國最大的恐怖威脅在一些孤狼行動者或小單位分子，因線上暴力行為而躁進起來，還有一些人會動用容易取得的武器，攻擊軟弱無防的目標。

聽證會後，福斯記者杜西(Peter Doocy)在國安委員會記者會上逼問柯比，雷伊所指的國內恐攻威脅升到「全新、不同境界」指的是什麼；南部邊界發生移民危機，中東戰禍對國家安全新增威脅，恐怖分子是否已由南部邊界入境？柯比回答，恐怖分子由外國潛入，攻擊國內，政府始終關切這種可能；至於恐怖分子是否由南部邊界入境，意圖遂行恐攻，這種問題無法回答，政府對此一直保持警戒。