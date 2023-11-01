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「中東大戰」快了？遭美艦攔截 葉門叛軍證實飛彈襲以

記者張聲肇／綜合報導
由伊朗支持的葉門31日宣布對以色列開戰，發射多枚飛彈及無人機攻擊以色列。圖為駐守在紅海的美軍驅逐艦19日發射火箭，攔截葉門攻擊以色列的飛彈與無人機。(美聯社)
由伊朗支持的葉門31日宣布對以色列開戰，發射多枚飛彈及無人機攻擊以色列。圖為駐守在紅海的美軍驅逐艦19日發射火箭，攔截葉門攻擊以色列的飛彈與無人機。(美聯社)

葉門叛軍「青年運動」(Houthi)組織31日首度證實，26日被美國攔截的導彈和無人機攻擊，是針對以色列而發；美聯社報導指，此一發展把背後支持它的伊朗更進一步推向以哈衝突，甚至可能擴大為中東大戰。

美國海軍將這批經過紅海海運路線的飛彈和無人機攔截下來後，就有人懷疑出自「青年運動」組織。

但以色列官方31日說，射向紅海重要港口艾拉特的兩波飛彈攻擊，被以國空軍戰鬥機和天箭飛彈防禦系統(Arrow missile defense system)擊落。青年運動軍事部門自承向以色列發動三波攻擊。

26日除了美國攔下的飛彈攻擊，還有一枚神秘擊中埃及境內接壤以色列的塔巴(Taba)度假村，埃及當局沒有說明詳情，只說造成六人死亡。

青年運動軍事發言人沙利(Yahya Saree)在電視上說，「我們的軍隊向以色列敵國境內多個目標發射了大批巡弋飛彈和大量無人機。葉門部隊確認，這是我們支援巴勒斯坦苦難兄弟的第三次作戰行動，也確定我們將繼續發動高質量的飛彈和無人機攻擊，直到以色列侵略行動停止。」

華府戰略與國際研究中心表示，天箭系統是用來從空中攔截攜帶彈頭的長程巡弋飛彈的，很罕見以色列在作戰中動用。

以色列軍方說，「所有空中威脅都在以色列境外被我們攔截下來。」不過，耶路撒冷南方250公里(155哩)的艾拉特港外飛彈被擊中的時候，港都還是響起很少聽到的空襲警報，居民也紛紛躲進防空避難所。

五角大廈發言人空軍准將賴德說，青年運動攻擊的目標確實是以色列，顯示這個叛軍組織擁有射程2000公里(1240哩)的飛彈。「我們會密切監視。我們要防止更大範圍的區域衝突。」

青年運動、哈瑪斯和黎巴嫩境內的什葉派真主黨民兵，背後的支持者就是伊朗。真主黨已經在邊境地區和以色列軍隊激烈衝突，頗見死傷。美國駐敘利亞和伊拉克基地也遭到無人機攻擊。

來源：LiveNOW from FOX

以色列 伊朗 五角大廈

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