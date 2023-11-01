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騷擾、暴動、攻擊…全球「反猶太」事件暴增

編譯陳韻涵／綜合31日電
倫敦上周聚集上萬人支持巴勒斯坦，要求以色列停火。(美聯社)
倫敦上周聚集上萬人支持巴勒斯坦，要求以色列停火。(美聯社)

以色列巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」10月7日突襲以色列，以色列宣戰以來，各地反猶太事件頻傳，全球仇恨猶太人案件增加，讓猶太裔恐懼度日。

隸屬俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國(Republic of Dagestan)首府馬哈奇卡拉(Makhachkala)機場10月29日發生反以色列暴動，數十人衝進機場跑道，試圖攻擊來自以色列的猶太乘客；西班牙巴塞隆納周末舉行挺巴勒斯坦遊行，抗議群眾占領以色列老闆經營的飯店。

德國柏林的滋事者上周對一座猶太會堂投擲汽油彈，並在猶太人的家門塗上大衛星符號。

在巴黎經營熟食生意的猶太人托瑞(Edward Touret)表示，近期聽從拉比的建議，移除艾菲爾鐵塔附近自宅前門口的門框經文盒並移至室內。

托瑞表示，他不希望這個猶太信仰象徵讓路過的駕駛或行人知道，這一戶住著猶太人。 

法國是以色列和美國之外，全球最大的猶太人聚居地，以哈開戰以來，反猶太情緒高漲。法國內政部表示，10月7日到27日期間，接獲719件反猶太行徑通報，389人落網，對猶太人的威脅屢見不鮮。

以哈衝突發生後，德國一周內接獲202起反猶太行為通報，比去年同期暴增240%。

美國猶太民權團體「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)表示，10月7日到23日發生312件反猶太事件，其中190件與以哈戰爭直接相關；該組織表示，美國針對猶太人的騷擾、蓄意破壞和攻擊事件，整體比去年增加388%。

國際大屠殺紀念聯盟(International Holocaust Remembrance Alliance)表示，反猶太不僅負面，也帶有仇恨意涵。

維權團體「美國猶太人委員會」(American Jewish Committee)執行長多伊奇(Ted Deutch)表示，「反猶太情緒高漲，讓世界各地的猶太人都很緊張。」  

多伊奇表示，反猶太是全球危機，不只是猶太領袖必須處理的問題，「需要更多人挺身而出，闡明不可包容反猶太」。

以哈戰爭正在進行，全球挺巴勒斯坦的聲浪似愈來愈大。圖為10月12日紐約市哥倫比亞...
以哈戰爭正在進行，全球挺巴勒斯坦的聲浪似愈來愈大。圖為10月12日紐約市哥倫比亞大學校園內眾多人士舉行挺巴示威，要求停火。(美聯社)

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