以空襲加薩難民營 逾50死150傷…巴徒手挖瓦礫堆救人命

以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞難民營人口稠密區，造成50多名巴勒斯坦人喪生，150人受傷，整個市區被炸出一個大坑，居民在搜尋生還者。(路透)

位於加薩 走廊北部賈巴利亞(Jabalia)人口稠密的難民營31日遭到空襲，巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯 」掌控的加薩走廊衛生部表示，至少50多名巴勒斯坦人喪生；以色列軍方隨後證實執行這項轟炸行動，擊斃了一名和7日突擊行動相關的哈瑪斯主要指揮官。

以證實 殺死哈瑪斯指揮官

以軍頻繁空襲加薩走廊北部賈巴利亞之際，對哈瑪斯的地面攻勢也持續升級；以色列軍方31日表示，地面部隊在賈巴利亞殺死50名武裝分子，空襲則擊斃藏匿在加薩走廊北部中央賈巴利亞營(Central Jabalia Battalion)中，與7日突擊行動相關的哈瑪斯主要指揮官畢雅里(Ibrahim Biari)。

以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞難民營人口稠密區，造成50多名巴勒斯坦人喪生，150人受傷，整個市區被炸出一個大坑，居民在搜尋生還者。(路透)

以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞難民營人口稠密區，造成50多名巴勒斯坦人喪生，150人受傷。圖為醫院前陳列遭炸死的巴勒斯坦居民。(路透)

巴勒斯坦電視頻道與「半島電視台」畫面顯示，數百人徒手挖掘瓦礫堆，拉出屍體並拯救生還者，其中包括許多幼童；法新社影片顯示，以色列空襲擊後，現場留下兩個大窟窿，至少47具屍體從瓦礫堆中移出。

傷者被送往加薩地區兩大醫院，分別是卡邁勒阿德萬醫院(Kamal Adwan Hospital)和印尼醫院(Indonesian Hospital)。

早在31日的攻擊之前，印尼醫院已經難以正常運作，因為缺乏醫療資源和燃料，無法應付大量傷患。

印尼醫院院長表示，以色列空襲難民營，造成50多名巴勒斯坦人喪生和150人受傷。

印尼醫院醫師卡西姆(Marwan Al-Qasem)表示，空襲31日下午3時30分發生後，他目睹數十具屍體和數百名傷患，「我們努力搶救不斷送進醫院的傷者」，「燃料就快用罄，維生系統很快就無法運作」。

以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞難民營人口稠密區，造成50多名巴勒斯坦人喪生，150人受傷。圖為醫院前陳列遭炸死的巴勒斯坦居民。(路透)

卡邁勒阿德萬醫院的醫師表示，院方收治200多名傷患，以及35到40具遺體。

聯合國(UN)表示，賈巴利亞是加薩走廊第八大的難民營，數十年來已成為人口稠密的永久社區，約11萬6000名巴勒斯坦人登記定居。

52歲的幼稚園主任扎赫拉·阿布·安(Zahra Abu Oun)在空襲之際，造訪賈巴利亞的親戚家，她形容空襲「如地震，我失去十多名鄰居、朋友和他們的親戚」。

以軍空襲與地面部隊並進，坦克車與戰鬥機在加薩擴大對抗哈瑪斯的行動，地面部隊深入加薩廣大的隧道系統作戰；軍方表示，兩名以色列士兵30日在加薩北部陣亡。

一位巴勒斯坦父親抱著已經死去的小孩，在斷坦殘壁中無言痛哭。（美聯社）

以色列31日轟炸加薩一處大型難民營，超過50人死亡，數百人受傷，其中也有不少兒童和婦女。(Getty Images)

來源：WSJ News