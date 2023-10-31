法官下令聯邦禁剪德州邊境鐵絲網 艾伯特：德州又贏一場

德州政府在美墨邊境架設了帶有利刃的鐵絲網，防止無證客進入，但也常常使無證客受傷。聯邦政府日前強制剪斷，但遭德州控告，法官裁定暫停剪斷的作業。（Getty Images ）

德州 在邊境格蘭德河布放鐵絲網防偷渡，被聯邦邊境巡防官員剪掉，導致德州政府興訟告拜登政府；聯邦地區法院法官摩茲斯(Alia Moses)30日裁決，除非為了急救被圈住的人，至少在11月13日前，聯邦邊境巡防官員不得再剪攔網。

德州政府上周提告拜登政府官員破壞伊格爾帕斯(Eagle Pass)偷渡客 最常偷渡的河段裡的「障礙球鏈」，破壞德州的邊境安全；摩茲斯說，有關鐵絲網的官司還在進行，最後裁決未出爐前，國安部不德在破壞德州政府布放的防偷渡設施。

他裁決，11月13日前，邊境巡防官員不得再破壞德州政府置放的鐵絲網。有關官司的聽證會，預定下周舉行。

9月底，數千移民 與難民從這段河流偷渡入境，遠超過邊防與移民官員所能處理，連發給無證客的人道救濟物資都不夠。

德州州長艾伯特在X社媒平台(前推特)上說，「德州以及我們歷史性的邊境任務，又贏了一場。」

Federal judge orders Biden Admin to stop cutting razor wire along Texas-Mexico border.



Another win for Texas & our historic border mission.



Biden created this crisis & has tried to block us at every turn.



Attorney General Paxton & I are pushing back.https://t.co/b0xhFaSCqJ — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 2023年10月30日

聯邦海關與邊境保護局發言人未立即回覆媒體有關詢問。

摩茲斯法官裁定的「禁止破壞」地段僅伊格爾帕斯一處，德州國民兵另在布朗斯威爾(Brownsville)和艾爾帕索(El Paso)等熱門偷渡地點也布放了尖銳、極易割傷人的鐵絲攔網。

艾伯特發起「孤星作戰」(Operation Lone Star)從美墨邊境線上阻擋移民偷渡入境，入境則立即送交遣返；美聯社報導，不少移民，不論年紀大小，包括兒童，被邊境鐵絲網割傷。

法官裁定聯邦必須暫停剪除邊境鐵絲網的工作，被視為德州再一次獲勝。（美聯社）

這兩年來，德州應付偷渡客的辦法是在河裡設置整排巨大的障礙浮標、未經聯邦政府核准把聯邦管轄地剷平、雇用巴士把數千名入境偷渡客載到民主黨主政各州的大都市，其中，紐約市因為接納太多，直喊吃不消。如今，艾伯特更進一步推動立法，授權德州警察逮捕、遣送偷渡客，直接挑戰聯邦權限。