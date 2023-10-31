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福斯新民調：57%支持南方邊境建圍牆 與過去調查相反

編譯徐薏茹／綜合30日電
聯邦政府一直無法有效控制不斷湧入的無證移民，不只共和黨州大為反彈，甚至連民主黨州也喊受不了。（美聯社）
聯邦政府一直無法有效控制不斷湧入的無證移民，不只共和黨州大為反彈，甚至連民主黨州也喊受不了。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)公布的最新民調顯示，大多數美國人不贊同拜登政府處理邊境安全的方式，並且支持在南方邊界建造圍牆。

這項調查顯示，71%的登記選民認為目前美國邊境的安全等級不夠嚴格，大多數民主黨與拜登支持者表示有必要採取更多措施鞏固美墨邊界的安全；82%的獨立選民表贊同當前的邊境政策。

57%的受訪者支持建造邊境圍牆，53%的獨立選民支持建造圍牆，西語裔選民的支持比率為49%，非裔選民有40%人支持。

新的民調結果與過去完全相反，過去的民調反應大部份美國人反對建造邊境圍牆；根據丕優研究中心(Pew Research Center)的數據，2019年1月，58%的美國人反對擴大修建邊境牆；2019年2月的蓋洛普(Gallup)民調顯示60%的美國人反對邊境牆。

福斯新聞最新民調數據公布之際，美國正努力抑制從南方邊界湧入的極大量移民，邊境官員每日拘捕數千移民，而美國各大城市也正設法安置移民並提供援助。

拜登總統日前宣布恢復邊牆的興建工程，但這是為了執行已編列的預算。拜登政府的移民政...
拜登總統日前宣布恢復邊牆的興建工程，但這是為了執行已編列的預算。拜登政府的移民政策正受到來自兩黨的嚴厲挑戰。（歐新社）

邊境移民已成為拜登政府的棘手政治難題，拜登政府因聯邦政府在面臨危機時似乎無所作為而受到民主黨州及地方官員的批評。

儘管拜登政府試圖改變方向，已宣布將豁免26項聯邦法規，允許德州部份美墨邊境地帶增設圍牆，但顯然違背拜登競選時的競選承諾，引發民主黨和共和黨的批評，指責政府虛偽。

這項福斯新聞民調是與民主黨民調公司Beacon Research、共和黨民調公司Shaw & Company Research合作，共訪問1007名隨機挑選的登記選民，民調對民主黨和共和黨主要選民的抽樣誤差為正負4.5個百分點。

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