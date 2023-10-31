麻州庇護所擠爆 州長：與聯邦合作助移民申請工卡

麻州州長希利表示正與聯邦合作，希望讓該州的無證移民儘快找到工作，但遭到人權團體批評未盡到庇護的義務。（美聯社）

麻州 的「庇護 權」(right to shelter)法律要求透過緊急援助計畫，為符合條件的家庭提供庇護，但民主黨籍州長希利(Maura Healey)兩周前警告庇護所系統將在10月底達到容納7500個家庭、或約2萬4000人的上限；面對維權團體的質疑，希利表示仍會提供臨時住所，並正與聯邦官員合作，幫助該州的移民申請工作許可。

美聯社報導，來到麻州的移民家庭 暫住在90個城鎮的數百個地點，從傳統的庇護所到大學宿舍等臨時場所，緊急庇護所中約有一半是兒童。

希利表示，麻州不會放棄庇護權法，但11月1日後將評估尋求庇護的家庭，優先考慮需求最高的；無法立即安置的家庭將列入等候名單。

但總部位於波士頓的非營利組織「民權律師」(Lawyers for Civil Rights)提起訴訟，質疑希利此舉危害移民家庭接受庇護的權利。

該組織認為改變過於倉促，且沒有任何公開程序也不需要通知立法機關，因此代表三個即將失去臨時住所的家庭提起集體訴訟，希望能延遲希利的行動、尋求臨時限制令，阻止麻州住房法變動。

該組織的訴訟主任塞斯特羅姆(Oren Sellstrom)指出，當州議會核准緊急援助計畫的資金時，要求負責的局處「Executive Office of Housing and Livable Communities」若要做任何變動，需向立法機關發出90天的通知以供評估。

麻州眾議會議長馬里亞諾(Ronald Mariano)30日表示，希利可以發布緊急狀態的行政命令，更靈活地解決任何臨時政策變化。

工作方面則與國土安全部(DHS)合作為緊急家庭庇護所的移民舉辦工作授權諮詢中心，由麻州政府組織預約並提供交通，聯邦政府官員將協助收集和處理工作授權請求。希利敦促拜登政府官員簡化工作許可證獲取的方式，因這是幫助移民脫離庇護系統的關鍵，「這將幫助他們養家糊口，從緊急庇護所搬到更穩定的住房選擇」。