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伸出援手 中禁日本水產品進口 美國「首度採購日產海鮮」供應美軍

中央社／東京30日綜合外電報導
美國駐日本大使易曼紐今天表示，針對日本將福島第一核電廠核處理水排放入海後，中國全面禁止日本水產品進口，美國為此首度開始採購日本海鮮供應駐日美軍伙食。（路透）
美國駐日本大使易曼紐今天表示，針對日本將福島第一核電廠核處理水排放入海後，中國全面禁止日本水產品進口，美國為此首度開始採購日本海鮮供應駐日美軍伙食。（路透）

美國駐日本大使易曼紐今天表示，針對日本將福島第一核電廠核處理水排放入海後，中國全面禁止日本水產品進口，美國為此首度開始採購日本海鮮供應駐日美軍伙食。

易曼紐（Rahm Emanuel）接受路透社採訪時透露這項措施。他並表示，華府也應該更廣泛研究如何幫助日本抵消中國禁令的衝擊，他稱這些禁令是中國「經濟戰爭」的一環。

中國原是日本海鮮出口最大買家，如今以食品安全疑慮為由實施進口禁令。

聯合國（UN）核監督機構國際原子能總署（IAEA）曾擔保，福島核電廠從8月開始排放入海的核處理水安全無虞。七大工業國集團（G7）各國貿易部長昨天也呼籲立即撤銷對於日本食品的進口禁令。

易曼紐表示：「這將是美國武裝部隊與日本漁業和合作社之間的長期合約。」

他還說：「我們已經證明，在所有情況下，要消耗中國經濟脅迫的最佳方式，是向被鎖定的國家或產業提供援助和幫忙。」

美國已進行首批採購，買進接近一噸日本扇貝，與日本去年出口至中國的10萬多噸扇貝相比只是一小部分。

但易曼紐表示，美方採購的日本海鮮量將隨時間增加，並擴大至所有種類；除了供應駐軍食堂和艦艇上的官兵，也會在軍事基地的商店和餐廳販售。

他並指出，美軍此前從未在日本採購當地海鮮。

日本 G7 華府

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