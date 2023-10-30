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「南部邊境失控」來美無證客1年90萬人獲釋待審

編譯廖振堯／綜合29日電
無證客等候邊界巡邏隊搜身。(路透資料照片)
無證客等候邊界巡邏隊搜身。(路透資料照片)

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)網站的數據顯示，即將結束的2023財政年度內在境內釋放超過90萬名無證客，這個人數竟比幾個人口較少的州還多，包括懷俄明州、佛蒙特州、阿拉斯加州以及北達科他州和南達科他州。

福斯新聞(Fox News)報導，邊境巡邏隊光在9月便遭遇21萬8763名移民、釋放超過15萬人。

2023財年總取締數超過200萬次，共釋放90萬8669人；若包括入境口岸在內，總次數達240萬、9月就達26萬9000起，雙雙創下歷史新高。

這些數字不包括移民及海關執法局(ICE)釋放之移民，也不包括透過特定項目釋放的移民，包括應用程式「CBP One」登記，或是「古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉(CHNV)釋放計畫」。

被釋放的無證客主要會收到具結釋放的出庭通知(notice to appear on own recognizance，NTA/OR)，也就是釋放到美國境內但附加出庭指示，通常是在未來幾年需到移民法院出庭。入境口岸上年度發放超過35萬份NTA。

邊境巡邏人員工會主席朱德(Brandon Judd)表示南部邊境已失控，沒有資源來適當審查和分類逮捕的人，只要拜登獎勵非法跨境並釋放他們到境內，人們就會繼續來。「我和合作的所有探員都相信應保護無辜之人，但將所有釋放都歸類為人道主義只是胡扯。」

國家移民執法中心(National Immigration Center for Enforcement)主席豪曼(RJ Hauman)亦說資料很清楚，拜登政府治理下數據遠高於以往，其中許多人沒有被拘留、無電子監控，甚至沒有實際的開庭日期，「國會什麼時候才能醒來並結束這種故意的歡迎和釋放混亂？」

拜登政府最近呼籲國會為邊境行動提供額外140億元資金，包括處理、支持已釋放移民的州和社區，以及招聘額外人手。白宮表示這筆資金應涵蓋交通費用、運送航班和拘留替代方案，以及住房設施、法律服務和醫療護理。

移民 拜登 無證客

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