「南部邊境失控」來美無證客1年90萬人獲釋待審

無證客等候邊界巡邏隊搜身。(路透資料照片)

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)網站的數據顯示,即將結束的2023財政年度內在境內釋放超過90萬名無證客 ,這個人數竟比幾個人口較少的州還多,包括懷俄明州、佛蒙特州、阿拉斯加州以及北達科他州和南達科他州。

福斯新聞(Fox News)報導,邊境巡邏隊光在9月便遭遇21萬8763名移民 、釋放超過15萬人。

2023財年總取締數超過200萬次,共釋放90萬8669人;若包括入境口岸在內,總次數達240萬、9月就達26萬9000起,雙雙創下歷史新高。

這些數字不包括移民及海關執法局(ICE)釋放之移民,也不包括透過特定項目釋放的移民,包括應用程式「CBP One」登記,或是「古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉(CHNV)釋放計畫」。

被釋放的無證客主要會收到具結釋放的出庭通知(notice to appear on own recognizance,NTA/OR),也就是釋放到美國境內但附加出庭指示,通常是在未來幾年需到移民法院出庭。入境口岸上年度發放超過35萬份NTA。

邊境巡邏人員工會主席朱德(Brandon Judd)表示南部邊境已失控,沒有資源來適當審查和分類逮捕的人,只要拜登 獎勵非法跨境並釋放他們到境內,人們就會繼續來。「我和合作的所有探員都相信應保護無辜之人,但將所有釋放都歸類為人道主義只是胡扯。」

國家移民執法中心(National Immigration Center for Enforcement)主席豪曼(RJ Hauman)亦說資料很清楚,拜登政府治理下數據遠高於以往,其中許多人沒有被拘留、無電子監控,甚至沒有實際的開庭日期,「國會什麼時候才能醒來並結束這種故意的歡迎和釋放混亂?」

拜登政府最近呼籲國會為邊境行動提供額外140億元資金,包括處理、支持已釋放移民的州和社區,以及招聘額外人手。白宮表示這筆資金應涵蓋交通費用、運送航班和拘留替代方案,以及住房設施、法律服務和醫療護理。