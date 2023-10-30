我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

黑幫混入美國 9月逾7萬委內瑞拉人非法越境被捕

編譯廖振堯／綜合29日電
圖為無證移民坐在南部邊界圍牆下，等待邊境巡邏探員處理。(Getty Images)
圖為無證移民坐在南部邊界圍牆下，等待邊境巡邏探員處理。(Getty Images)

光是9月，就有7萬2352名委內瑞拉人民在邊界過境點因非法跨境遭捕，使委內瑞拉首次取代墨西哥成為邊境地區的最高非法移民國籍。其中許多人已開始在達拉斯、邁阿密和芝加哥等城市作亂犯罪，有些甚至是幫派分子，且與委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)有牽連。

每日郵報(Dailymail)報導，達拉斯的委內瑞拉社區「Villa Dallas」居民中絕大多數是移民，幾個月來已成為飆車、群毆、槍擊、勒索頻發的地帶。最近在X平台上流傳數名男子圍毆一名頭上罩著襯衫的男子，背景還有槍聲及旁觀者喊著「別殺他」。據稱打人的三名男子是為控制該地區的小型犯罪集團頭目。

但邁阿密的移民律師瓦斯奎斯(Rolando Vazquez)卻說這些罪犯來頭一點也不小，許多人都是馬杜洛政權的罪犯，有些是前維安部隊人員，或是職業罪犯或來自犯罪組織。

瓦斯奎斯稱這些暴徒是委內瑞拉國家民兵、或稱「Collectivos」的成員。這個委國政府支持的組織掌控著當地城鎮，恣意索賄、收保護費、強盜民宅，並應馬杜洛的要求殺害或攻擊平民。

瓦斯奎斯指出，這些罪犯想在美國做同樣的事情，而且可以只因政治信念相左而攻擊他人，「他們現在在美國做馬杜洛的骯髒工作，不僅僅在達拉斯，還有邁阿密、芝加哥。」

此外，全國各地的委國移民都受到同鄉罪犯的勒索，發展較好的移民往往會被追蹤到家人，並被威脅若不付錢，家人就會遭難。多名Villa Dallas居民抱怨，若向當局通報犯罪分子，他們就會被割破車胎、打碎窗戶。瓦斯奎斯認為美國識別潛在移民罪犯的手段不足，「邊境一片混亂，拜登需要承認犯下錯誤，並制定一項驅逐數百萬人的計畫。」

邊境巡邏隊(Border Patrol)隊長歐文斯(Jason Owens)26日則發文稱，聯邦移民官員已開始將邊境地帶不符庇護資格的委內瑞拉人驅逐回國。

非法移民 芝加哥 拜登

上一則

「南部邊境失控」來美無證客1年90萬人獲釋待審

下一則

1年逾4萬人闖邊界 印度無證客來美倍增 破紀錄

延伸閱讀

移民專頁／I-485已提交 有回美紙、H、L可離境

移民專頁／I-485已提交 有回美紙、H、L可離境
移民專頁／I-140獲准 或可六年後申請延期

移民專頁／I-140獲准 或可六年後申請延期
移民專頁／持工作簽證正常工作 可兼職上學

移民專頁／持工作簽證正常工作 可兼職上學
轉送移民 紐約市送免費單程機票 可前往世界任何目的地

轉送移民 紐約市送免費單程機票 可前往世界任何目的地

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅