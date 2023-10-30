黑幫混入美國 9月逾7萬委內瑞拉人非法越境被捕

圖為無證移民坐在南部邊界圍牆下，等待邊境巡邏探員處理。(Getty Images)

光是9月，就有7萬2352名委內瑞拉人民在邊界過境點因非法跨境遭捕，使委內瑞拉首次取代墨西哥成為邊境地區的最高非法移民 國籍。其中許多人已開始在達拉斯、邁阿密和芝加哥 等城市作亂犯罪，有些甚至是幫派分子，且與委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)有牽連。

每日郵報(Dailymail)報導，達拉斯的委內瑞拉社區「Villa Dallas」居民中絕大多數是移民，幾個月來已成為飆車、群毆、槍擊、勒索頻發的地帶。最近在X平台上流傳數名男子圍毆一名頭上罩著襯衫的男子，背景還有槍聲及旁觀者喊著「別殺他」。據稱打人的三名男子是為控制該地區的小型犯罪集團頭目。

但邁阿密的移民律師瓦斯奎斯(Rolando Vazquez)卻說這些罪犯來頭一點也不小，許多人都是馬杜洛政權的罪犯，有些是前維安部隊人員，或是職業罪犯或來自犯罪組織。

瓦斯奎斯稱這些暴徒是委內瑞拉國家民兵、或稱「Collectivos」的成員。這個委國政府支持的組織掌控著當地城鎮，恣意索賄、收保護費、強盜民宅，並應馬杜洛的要求殺害或攻擊平民。

瓦斯奎斯指出，這些罪犯想在美國做同樣的事情，而且可以只因政治信念相左而攻擊他人，「他們現在在美國做馬杜洛的骯髒工作，不僅僅在達拉斯，還有邁阿密、芝加哥。」

此外，全國各地的委國移民都受到同鄉罪犯的勒索，發展較好的移民往往會被追蹤到家人，並被威脅若不付錢，家人就會遭難。多名Villa Dallas居民抱怨，若向當局通報犯罪分子，他們就會被割破車胎、打碎窗戶。瓦斯奎斯認為美國識別潛在移民罪犯的手段不足，「邊境一片混亂，拜登 需要承認犯下錯誤，並制定一項驅逐數百萬人的計畫。」

邊境巡邏隊(Border Patrol)隊長歐文斯(Jason Owens)26日則發文稱，聯邦移民官員已開始將邊境地帶不符庇護資格的委內瑞拉人驅逐回國。