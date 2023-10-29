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中東戰事恐擴大 土耳其、伊朗揚言進攻以色列

編譯廖振堯／綜合28日電

中東緊張局勢加劇，以色列國防軍警告巴勒斯坦人立即撤離加薩南部，並誓言即將透過全面入侵來消滅哈瑪斯。令人擔憂的是戰事可能擴大，土耳其總統厄多安(Tayyip Erdogan)在演講中威脅出手干預；伊朗亦不斷警告以色列，更舉行了大規模戰爭演習。

英國新聞網站Express.co.uk報導，厄多安28日在親巴勒斯坦集會上發表慷慨激昂的演講，再次指責以色列在加薩地帶的襲擊構成屠殺，以色列應負責犯下的戰爭罪，並將哈瑪斯稱為「自由戰士」。

厄多安更說從現在開始，「我們將繼續我們的道路，我們可能會突然敲響你的門…在任何一個晚上出人意料地到來，」似乎在暗示將出手干預。

厄多安還將以色列與納粹種族屠殺猶太人的行為相提並論，稱以色列已經公開犯下戰爭罪第22天，這段期間展現的心態無異於二次大戰期間時的軸心國成員。「過去他們在毒氣室裡屠殺猶太人、用炸彈摧毀整個地區，今天以色列也在加薩表現出相似的心態」。

這段影片廣傳在X平台上，現場的親巴勒斯坦人群高呼「土耳其軍隊進軍加薩」。此演講引發以色列不滿，已迅速從土耳其撤回了外交人員，外長柯恩(Eli Cohen)表示土耳其嚴酷的言論「促使他重新評估兩國之間的關係」。

每日郵報(Dailymail)報導，以軍甫宣布擊斃哈瑪斯空中陣列(Aerial Array)負責人拉卡巴(Asem Abu Rakaba)，外界擔心局勢會讓伊朗會直接干預或透過真主黨代理。伊朗官媒報導陸軍總司令穆薩維(Abdolrahim Mousavi)稱「隨時準備應對威脅」。

伊朗這次演習名為「Authority 1402」，不僅測試新炸彈並模擬擊落直升機，同時也操演直升機利用夜視系統發射飛彈、摧毀假想敵目標。

以色列 加薩 伊朗

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