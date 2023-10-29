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地面掃蕩即將展開 以軍最後通牒 促北加薩人「快逃」

編譯潘勛／綜合28日電
以色列坦克及部隊28日進入加薩，地面掃蕩即將展開。以色列軍方向尚留在加薩北部的巴勒斯坦人發布顯係最後通牒，要他們立即離開當地。(歐新社)
以色列坦克及部隊28日進入加薩，地面掃蕩即將展開。以色列軍方向尚留在加薩北部的巴勒斯坦人發布顯係最後通牒，要他們立即離開當地。(歐新社)

以色列28日向尚滯留在加薩北部的巴勒斯坦人發布最後通牒，要居民立即離開當地；以軍發布最新視頻顯示，坦克及部隊已進入加薩，地面掃蕩即將展開；以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)向全國電視講話表示，戰爭第二階段已經打響，已擊斃兩名帶頭發動攻擊以境的哈瑪斯(Hamas)指揮官，另摧毀150個地下目標。

每日郵報(Daily Mail)報導，以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)發布自稱「緊急軍事忠告」的視頻訊息，警告說，以軍即將「精準強烈」地讓哈瑪斯失去行動力。

以色列坦克及部隊28日進入加薩，地面掃蕩即將展開。以軍發言人發布自稱「緊急軍事忠...
以色列坦克及部隊28日進入加薩，地面掃蕩即將展開。以軍發言人發布自稱「緊急軍事忠告」的視頻訊息，警告說以軍即將「精準強烈」地讓哈瑪斯失去行動力。(路透)

市區即戰場 掩體不安全

外界相信目前留在北加薩的巴勒斯坦人約40萬；哈加里表示，以方敦促北加薩及加薩市(Gaza City)的所有居民暫時搬遷到南部，這是暫時措施，一等密集戰鬥結束，就有可能搬回加薩北部。

哈加里宣布後，以國等同向平民發布警告，加薩市區域即為戰場，以軍由戰機撒下的傳單上表示，「加薩北部及加薩治理區的掩體現已不安全」。

以色列總理內唐亞胡28日向全國發表電視講話表示，對哈瑪斯的戰爭第二階段已經開始，...
以色列總理內唐亞胡28日向全國發表電視講話表示，對哈瑪斯的戰爭第二階段已經開始，已擊斃兩名帶頭發動攻擊以境的哈瑪斯指揮官，另摧毀150個地下目標。(美聯社)

內唐亞胡：開啟戰爭第二階段

美聯社報導，內唐亞胡28日晚間演說稱，軍隊已開啟這場戰爭的「第二階段」，派兵進入加薩，由陸海空三方攻擊哈瑪斯；他另將目前的戰爭形容成以色列存亡絕續的關頭，以軍由地面進入加薩前的攻擊勢必加強，「我毫不懷疑戰爭落幕的方式：我們將取得勝利」。

以色列坦克及部隊28日進入加薩，地面掃蕩即將展開。以色列軍方向尚留在加薩北部的巴...
以色列坦克及部隊28日進入加薩，地面掃蕩即將展開。以色列軍方向尚留在加薩北部的巴勒斯坦人發布顯係最後通牒，要他們立即離開當地。(歐新社)

加薩居民形容28日晚間的砲擊、轟炸火力為開戰以來最猛烈，加薩大多通訊設施已告摧毀，230萬被圍困的當地人大致與世界隔離。以軍公布長15秒的粗糙視頻顯示，坦克方陣緩緩駛入加薩開闊地區。

以軍擊斃哈瑪斯2指揮官

以軍表示，徹夜轟炸、空襲中，已經剿滅策畫7日由空中入侵並攻擊以國的哈瑪斯頭目拉卡巴(Asem Abu Rakaba)、巴人水上部隊指揮官蔡班(Ratab Abu Tshaiban)，另搗毀150處「地下目標」。

哈加里表示，鎖定並擊殺兩人是戰鬥的重大進展，意味以軍交戰的對手變弱，以軍將繼續按消滅哈瑪斯、舉國努力救回人質的目標行動。哈加里另表示，人道救援，包括食物、飲水及藥物，將獲准由埃及向加薩南部送入。

哈瑪斯反擊表示，以軍的地面入侵「失敗」，手下戰士用反坦克火箭以榴彈砲擊退進犯的以軍，造成以軍慘重傷亡；但哈瑪斯並未提供證據，而以軍宣稱己方無人受傷。

加薩隧道網 以軍攻擊標靶 

以軍28日表示，另攔截一枚由黎巴嫩發射的地對空飛彈，沒讓飛彈擊中以軍的無人機。

以軍目前攻打的目標據信是哈瑪斯在加薩北部地下運作的隧道網；以軍表示，哈瑪斯連加薩最大醫療建築群「西法醫院」(Shifa Hospital)底下，都修了地下隧道，「利用平民百姓作擋箭牌」。

加薩 哈瑪斯 巴勒斯坦

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