駐伊敘美軍遭攻擊至少20次 拜登氣炸曝「將有下一步行動」

總統拜登。（美聯社）

在獲伊朗 支持的民兵團體對駐伊拉克和敘利亞的美軍發動攻擊後，總統拜登 今天在致聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的信中表示，美國「準備好採取進一步行動」。

路透報導，拜登在信中發表上述言論之前，美國軍方今天在敘利亞東部空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）及其支持團體所使用的兩個設施。

美聯社報導，根據五角大廈，自10月17日至27日之間，在伊拉克和敘利亞的美軍基地和人員遭到攻擊至少20次。

國防部 發言人賴德（Pat Ryder）表示，其中伊拉克阿薩德空軍基地（Al-Asad）和敘利亞的坦夫（Al-Tanf）駐軍遭無人機攻擊，這兩起攻擊事件造成21名美方人員受傷。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在聲明中表示：「這些精準自衛攻擊，是回應獲伊朗支持的民兵團體自10月17日開始對駐伊拉克和敘利亞的美方人員發動一連串持續且大多不成功的攻擊。」

拜登今天在致強生的信中寫道：「發動攻擊的目的在於建立威懾力，以限制風險升級、避免平民傷亡的方式來進行。我下令攻擊是為了保護和捍衛我們人員的安全，削弱和瓦解針對美國及我方盟友的一連串持續攻擊。 」