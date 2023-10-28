美中為台開戰將兩敗俱傷 美學者：北京應偏好採取非武力手段

美國勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）9月9日在台灣海峽執行例行行動。（美聯社）

美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）27日刊登資深研究員曼寧針對中國侵台可能性所撰寫的文章，內容指出根據多項兵棋推演結果，美國和北京 若為台灣開戰，雙方都將損失慘重；如果中方要強硬處理台灣問題，可能傾向採取非武力選項。

該文標題為「中國侵台是最有可能的事態嗎？」（Is a Chinese Invasion of Taiwan the Most Likely Scenario?），內容稱近10年不同的台海戰爭兵推結果多顯示，台灣若片面宣布獨立將引來北京的兩棲和空中攻擊；未能嚇阻攻擊的美國同以武力回應，盟國有時亦會相助，結果將致大量死傷，惡化衝突並破壞全球經濟穩定。

華府 智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）曾在一次兵推中模擬24次，美國最佳結果為慘勝。CSIS當時表示，在多數情境中，美／日／台可擊退中方入侵，讓台灣維持自治，然而防禦代價慘重：美國及盟友將喪失數十艘船艦、數百架飛機和數萬名兵力。

此役將傷害美國的全球地位，台灣經濟也將大傷，中國也將承受巨大損失，且占領台灣行動失敗可能動搖中國共產黨的統治。

曼寧寫道，兵推結果雖未完全公布，但近期一所智庫替美國聯邦眾議院中國問題特別委員會執行的桌上模擬也得出同樣結果，美國國會議員對於「數十年未見的大規模死亡和毀滅」的模擬結果感到震驚。

曼寧說，多數類似模擬中，中國對台在戰機數量上享1900比300的優勢，可用空中和飛彈攻擊摧毀台灣的空防，並藉網路攻擊癱瘓通訊和重要基礎設施，且實施海空封鎖。美國距離遠，中方初期得占上風。

華府智庫「新美國安全中心」等機構兵推預料，因台灣而起的戰爭會迅速升溫，中國將轟炸日本和關島的美軍基地，美國也會攻擊中方基地和海軍，中國還將在夏威夷外海進行核攻擊演示。簡言之，美中都會損失慘重，且在兵推結束時，還存在事態繼續惡化的可能。

曼寧認為，中共 向來主張統一台灣，但在去年中共第20次全國代表大會，關於台灣的論調大致未變且並未提出新期限。促使北京決定武力統一的引線，將是台灣採具體行動走向正式獨立。

他說，若民主進步黨在明年總統大選勝出，或許會讓北京焦慮；如果中國國民黨勝選或與台灣民眾黨共組政府，則可能顛覆美方兩岸政策設想。

曼寧指出，中國國家主席習近平若硬要處理問題，無疑偏好採取非武力選項，但在非武力情境中，中國若不主動出擊，美國可能為率先動手、導致衝突惡化的一方。

此狀況發生前，隨著中國強化脅迫作為並提升武力，美方應會開始加強制裁，但如果這些措施未成功阻停中國的非武力脅迫，責任將落在美方。

曼寧還說，若對中國實施大規模經濟制裁，影響會比制裁俄國更深遠，畢竟中國經濟規模比俄國大5倍，美國的亞洲夥伴及全球輿論也要思考如何回應美國制裁要求。或者，中國是否會在美國及其盟友的措施生效前，先讓「大勢已定」因此不須動武？此情境凸顯非武力策略似乎更高明，但情勢當然仍可能升級。