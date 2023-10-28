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拜習會前雙方角力 中東、南海課題擺上檯面

編譯潘勛／綜合27日電
中國外長王毅(右)此次訪美，美方高調接待，國務卿布林肯（左）與中方團隊與行工作餐會，據信將安排拜登與習近平下個月在舊金山會面。（Getty Images)
中國外長王毅(右)此次訪美，美方高調接待，國務卿布林肯（左）與中方團隊與行工作餐會，據信將安排拜登與習近平下個月在舊金山會面。（Getty Images)

拜登總統27日與中國外長王毅舉行重要會面，美中試圖廓清道路，供兩國元首在亞太經合會峰會時舉行場邊高峰會；以巴戰爭以及中國在南海島礁騷擾菲律賓運補而遭美國警告中國不得攻擊盟友，兩大課題擺上檯面，華府及北京均想有所節制。

華爾街日報(WSJ)報導，美國官員26日起與中國外長王毅會談，雙方遇著諸多棘手問題，包括兩大熱點。國務卿布林肯(Antony Blinken)敦促北京協助，制止以哈戰爭擴大；中方騷擾菲律賓運補仁愛礁上坐灘的廢棄登陸艦，引發拜登警告不得攻擊美國盟友。

拜登與王毅27日的白宮會談，被視為不可或缺的一步，以便拜登與中國國家主席習近平能舉行峰會，讓數個月來兩國努力想穩定雙邊動蕩關係，達到最高點。布林肯今年稍早赴中行程，曾獲習近平接見，被視為釋出想修補關係的訊號。官員及中國研究專家表示，拜登因此與王毅會面，表態回饋，此外也是指標，可見兩國正為11月高峰會鋪排準備。

國安會發言人柯比(John Kirby)談到拜登與王毅會談一小時表示，依總統看來，這場會談是正面發展、良好機會，俾雙方對談持續下去。柯比拒談兩國是否已安排好高峰會，但表示有信心峰會能舉行；王毅也避而不談同一問題。

一些美方官員表示，幾乎可以確定，拜習高峰會趁11月亞太經合會峰會場邊舉行；兩人若會面，則是一年來首次晤面。在兩國官員看來，拜習會是不可或缺的管道，可管理兩國在全球難以捉摸的較角勁、深深不信任之餘，仍試著有所合作。

美方官員私下表示，王毅此行旨在敲定拜習會，但不認為北京會很快證實習近平參與11月中旬舉行的亞太經合會高峰會，要到日期更接近時才會宣布；白宮官員也拒絕承認在數個月的外交折衝當中，美方有所退讓，另指出最近加緊限制高端半導體出口到中國，足證對中強硬之政策。

美方在談論王毅訪美的記者會上不談峰會的籌備事宜，反而強調一長串國際熱點及雙邊不睦，如中東、台灣、俄烏戰爭、北韓、中方參與生產鴉片類藥物芬太尼，以及中國在東海、南海的專斷行為。但在這些問題上，華府與北京難以找出共識。

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