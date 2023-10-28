中駐紐約總領事黃屏：美中回暖 不打不相識

黃屏訪世報，討論美中關係。(記者劉梓祁／攝影)

美中兩國近來互動頻繁，中國駐紐約總領事黃屏於27日訪問世界日報 紐約社時表示，兩國外交「不打不相識」，且已出現關係好轉勢頭，可說「回暖」，希望為兩國元首當面對話「鋪平道路」。

黃屏表示，美中關係在全球範圍內具有最高重要性，其不僅關係兩國人民福祉，更會影響「全人類命運」。

黃屏27日至世界藝廊參觀畫展，並拜訪世界日報，交流時談及美中關係。

黃屏坦言，美中關係是「不打不相識」，但仍要相互尊重，就如習近平 主席講的三原則。但美國對中國態度是存在不對等，例如美國限制中國1400家公司，中國才限制美國一家公司，美國就大表不滿。他表示，兩個大國不應衝突和對抗。

對於美方現行「去風險」(de-risk)涉外策略，黃屏指其與早前所提脫鉤(decoupling)方針並無二致，為「換湯不換藥」，無法促成兩國全面合作。黃屏表示，「要合作就不要對抗」，希望美方勿一再在南海、新疆等核心問題上破壞中國利益，創造真正平等的對話平台。