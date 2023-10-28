11月拜習會敲定 美聯社：美中同意APEC峰會場邊會

白宮公布拜登總統(右)26日會見中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅(左)，重申負責任管理美中競爭。(取自國安會發言人Adrienne Watson的X平台貼文）

中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅 連兩天在華府與美國總統拜登 和外交高層官員對談，美聯社引述知情官員說法稱，美國總統拜登和中國國家主席習近平已同意在下個月舉行的亞太經合組織會議（APEC）上進行場邊會晤。

官員總結，雙方希望拓展更多高層外交，會努力促成拜登與中國國家主席習近平下月在舊金山會談。

拜登見王毅 強調美中須負責任管理競爭

白宮表示，拜登強調美中都需要以負責任的方式，管理雙邊關係下的競爭，也要維持溝通管道暢通；拜登另強調，美中也要一起處理全球挑戰。

白宮轉述，白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）就美中關係、以哈衝突、俄烏戰爭和兩岸議題等重要議題，與王毅展開坦率、具建設性且實質的對話。

蘇利文提到對中國大陸在南海危險且非法行徑的擔憂，也強調台海和平穩定的重要性。

王毅26日下午赴國務院與國務卿布林肯（Antony Blinken）對談並共進工作晚餐，27日上午再赴國務院與布林肯展開第二次對話，接著前往白宮拜會拜登，27日下午王毅在白宮附近的布萊爾賓館會晤蘇利文。

王毅此行與美方官員密集對談10小時

資深官員在背景簡報會表示，光是布林肯和王毅的對話就超過6小時，拜登與王毅談了約1小時，蘇利文和王毅會談約3小時。累計王毅此行已與美方對話10小時。

資深官員說，這是2018年以來首次有中國外交部長訪問華府，透過此行，美國希望未來能有更多美中外交互動；但這不會改變美國的對中政策以及「投資國內、結合盟友、對中競爭」的戰略，同時，美國會透過外交手段持續負責任地管理美中關係。

布林肯、蘇利文都提及台海和平、南海衝突

資深官員轉述布林肯和蘇利文都對王毅提到台海議題，布林肯重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，期待以和平方式解決兩岸歧見，美國依然致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

據轉述，蘇利文重申台海和平穩定的重要性，並討論未來有更多的高層往來，雙方重申會努力促成拜習會。

資深官員表示，中國通常在臨行前才會宣布訪問訊息，這點尊重中方的決定，而美國會努力促成且預作準備。

至於重建軍事對話管道，美方官員表示，預期會有些正面進展，但目前沒有特別要說明的；布林肯和蘇利文都對王毅提到中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，以及中菲船艦日前在南海擦撞的問題，重申美國對菲律賓的防禦承諾，以及美國會持續維護在該區域基於國際法自由航行與執行任務的權利。